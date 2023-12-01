Yerel seçim takvimi belli oldu. YSK kararı Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yerel seçim takvimi belli oldu. YSK kararı Resmi Gazete’de

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi’ne ilişkin seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.

YSK, 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek.

27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.

Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

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