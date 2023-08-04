Yerel seçimin ilk anketi geldi. Siyasetçiler kalemi kağıdı alıp hesap yapmaya başladı

ORC Araştırma 2024 yerel seçimlerinde seçmenlerin hangi adayı destekleyeceklerine yönelik anket çalışmasını paylaştı. İşte ilk sonuçlar…

Yerel seçimin ilk anketi geldi. Siyasetçiler kalemi kağıdı alıp hesap yapmaya başladı

ORC Araştırma, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin'de 2024 yerel seçimlerinde seçmenlerin hangi adayı destekleyeceklerine yönelik bir anket çalışması yaptı.

Katılımcılara sorular açık uçlu olarak sorulurken dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

ANKET SONUÇLARI:

ANKARA

Ankara'da 27 Temmuz - 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında toplam 2700 katılımcı ile yüz yüze yapılan ankette AKP'li seçmenlerin tercihi yüzde 27,6 ile Turgut Altınok, yüzde 24,1 ile Süleyman Soylu ve yüzde 17,5 ile Melih Gökçek oldu.

CHP'li seçmenlerin tercihi ise yüzde 57,5 ile Mansur Yavaş, yüzde 12,2 ile Alper Taşdelen, yüzde 9,8 ile Fethi Yaşar oldu.

İYİ Parti'li seçmenlerin 2024 yerel seçimlerindeki oy tercihi ise yüzde 47,4 ile Mansur Yavaş, yüzde 19,1 ile Kürşad Zorlu ve yüzde 11,9 ile Adnan Beker oldu.

ank.jpg

İZMİR

İzmir'deki çalışma ise 30 Temmuz - 3 Ağustos 2023 tarihleri arasında, toplam 2300 katılımcı ile gerçekleştirildi.

AKP'li seçmenlerin yüzde 28,1 Hamza Dağ'ı, yüzde 19,0'u Mahmut Özgener'i ve yüzde 13,6'sı Eyyüp Kadir İnan'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istediklerini belirtti.

CHP'li seçmenler ise yüzde 25,7 ile Ali Engin'i, yüzde 24,3 ile Tunç Soyer'i yüzde 22,6 ile Utku Gümrükçü'yü aday olrak görmek istediklerini belirtti. İYİ Partili seçmenlerin yüzde 28,6'sı Ümit Özlale'yi yüzde 22,3'ü Musavat Dervişoğlu'nu ve yüzde 17,4'ü ise Yıldırım Ulupınar'ı başkan olarak görmek istediklerini belirttiler.

izmir.jpg

ANTALYA

Antalya'daki araştırma ise 30 Temmuz - 2 Ağustos 2023 tarihleri arasında, toplam 2000 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilirken AKP'li seçmenlerin yüzde 30,5'i eski Mevlüt Çavuşoğlu'nu, yüzde 28,6'sı Menderes Türel'i ve yüzde 19,5'i ise Mustafa Köse'yi belediye başkanı olarak görmek istediklerini belirtti.

CHP'de ise vatandaşlar, yüzde 25,7 ile Ümit Uysal, 24,3 ile Semih Esen ve yüzde 22,6 ile Muhittin Böcek'i desteklediklerini açıkladı.

İYİ Parti'de seçmenler yüzde 28,6 ile Ali Adnan Kaya, yüzde 22,3 ile Hasan Subaşı ve yüzde 17,4 ile Mehmet Başaran'ı destekleyeceklerini belirtti.

ant.jpg

MERSİN

Mersin'de 1-3 Ağustos 2023 tarihleri arasında toplam 1700 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilen çalışmalarda ise AKP'li yurttaşlar yüzde 24,8 ile Ali Kıratlı, yüzde 23,6 ile Mustafa Gültak, yüzde 14,2 ile Hacı Özkan dedi.

CHP'li vatandaşlar ise yüzde 57,5 ile Vahap Seçer, yüzde 12,2 ile Serdal Kuyucuoğlu, yüzde 9,8 ile Ali Mahir Başarır yanıtını verdi.

İYİ Partili seçmenler ise yüzde 47,4 ile Burhanettin Kocamaz, yüzde 20,1'i Ayfer Yılmaz yüzde 18,3'ü ise Zeki Hakan Sıdalı dedi.

mersin.jpg

İlgili Haberler
Erdoğan'dan flaş yerel seçim açıklaması
İmamoğlu yerel seçimlerdeki planını açıkladı
Gelecek Partisi: Yerel seçimde aday göstereceğimiz yerler var
AKP’de yerel seçim öncesi kaynayan kazan kulislere sızdı
Öne Çıkanlar
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Son Haberler
Emre Ulaş'tan yıllarca unutulmayacak çift maaşlılar karikatürü Güncel
Emre Ulaş'tan yıllarca unutulmayacak çift maaşlılar karikatürü
Kendi Düşen Ağlamaz 8 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kendi Düşen Ağlamaz 8 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?
15 Yıl önce çalınan motosiklet bulundu Güncel
15 Yıl önce çalınan motosiklet bulundu
Murat Sancak'tan Clujlu futbolcuyu şaşkına çeviren hareket: 'Seni alacağım' Spor
Murat Sancak'tan Clujlu futbolcuyu şaşkına çeviren hareket: 'Seni alacağım'
Veda Mektubu 22 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Veda Mektubu 22 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?
Rusya yaptırım uyguladığı yabancıların fonlarını dondurabilecek Dünya
Rusya yaptırım uyguladığı yabancıların fonlarını dondurabilecek
Oyuncu Boğaç Aksoy aşkını ilan etti Magazin
Oyuncu Boğaç Aksoy aşkını ilan etti