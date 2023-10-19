Yerel seçimler yaklaşırken CHP'de İzmir ve Balıkesir bilmecesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer'i, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Ahmet Akın'ın aday gösterileceğini açıkladığı iddiası yalanlandı.

Yerel seçimler yaklaşırken CHP'de İzmir ve Balıkesir bilmecesi

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer'in, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ahmet Akın'ın aday gösterileceği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ve yönetim kurulu üyeleriyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

İz Gazete'nin aktardığı habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İZSİAD heyetine, “Ahmet Akın’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağına dair söylentiler nereden çıkıyor?” diye sorduğu öğrenildi.

"Ahmet Akın’ın İzmir ile alakası yok" diyen Kılıçdaroğlu, "Ahmet Akın bizim Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır. Geçen seçimde de öyleydi ancak İYİ Parti ile ittifak kapsamında İYİ Parti’ye bıraktık ama olmadı. Şimdi de Balıkesir adayımız Ahmet Akın’dır" ifadelerini kullandı.

Hasan Küçükkurt'un "Peki İzmir adayınız kim?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer yanıtını verdi.

İDDİALAR YALANLANDI

egeyebakis.com'da yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu ile görüşmede yer alan İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, iddiayı yalanladı.

Küçükkurt, “Benim böyle bir röportajım ve beyanım yok" dedi. CHP İzmir İl Başkan Vekili ve İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sirhan Özen ise, İZSİAD olarak herhangi bir açıklamalarının olmadığını belirterek, Hasan Küçükkurt’un dediklerinin doğru olduğunu ifade etti.

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