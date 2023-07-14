Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilecek Yerinde Dönüşüm projesine başvurular, 17 Temmuz'da e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinin ihya ve inşasında yeni bir dönemin başladığını belirterek, 17 Temmuz'da başlatacakları "Yerinde Dönüşüm" projesinin Bakanlığın denetiminde evini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşların beklentilerini karşılayacağını ifade etti.

Proje kapsamında kendi evini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlara desteklerin olduğunu aktaran Özhaseki, "Bu projede, konut ve iş yerleri dönüşümü için hibe desteği ve kolay ödemeli krediler var. Yerinde Dönüşüm projesiyle deprem bölgesinde kadim mahalle kültürünü koruyor, meydanları, çarşıları, kadim yapıları, tarihi silueti ve değerleriyle 11 şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yeniden ihya ve inşa çalışmalarında yeni bir dönem başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yerinde Dönüşüm projesiyle deprem bölgesinde yaraların hızla sarılacağına işaret eden Özhaseki, "Bakanlığımızın denetiminde yerinde dönüştürülecek konutlara 500 bin lira, iş yerlerine 250 bin lira hibe veriyoruz. Konutlarda 500 bin liradan 800 bin liraya, iş yerlerinde 250 bin liradan 500 bin liraya kadar 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vade ile faizsiz kredi desteği sunuyoruz." bilgisini verdi.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Yerinde Dönüşüm projesindeki hibe ve kredi desteğine başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Vatandaşlar, Çağrı Merkezi ALO 181'den projeyle ilgili detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait iki gezici tır da proje hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet verecek.

(Kaynak: AA)

Öne Çıkanlar
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Son Haberler
Silahla vurup yaraladığı zabıta arkadaşından mahkemede özür diledi Güncel
Silahla vurup yaraladığı zabıta arkadaşından mahkemede özür diledi
Kars’ta kamyon devrildi. Sürücü hayatını kaybetti Güncel
Kars’ta kamyon devrildi. Sürücü hayatını kaybetti
Dönence 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Dönence 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm ne zaman?
TIR'da 15 milyon liralık kaçak elektronik sigara ele geçirildi Güncel
TIR'da 15 milyon liralık kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Ölüm davasında karar çıktı. Güzellik merkezinde botoks yaptıran Kübra yaşamını yitirmişti Sağlık
Ölüm davasında karar çıktı. Güzellik merkezinde botoks yaptıran Kübra yaşamını yitirmişti
Ya Çok Seversen 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Ya Çok Seversen 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman?
Arda Güler'in maaşı 23 kat arttı. Real Madrid'den alacağı para ortaya çıktı Spor
Arda Güler'in maaşı 23 kat arttı. Real Madrid'den alacağı para ortaya çıktı