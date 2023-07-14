Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinin ihya ve inşasında yeni bir dönemin başladığını belirterek, 17 Temmuz'da başlatacakları "Yerinde Dönüşüm" projesinin Bakanlığın denetiminde evini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşların beklentilerini karşılayacağını ifade etti.

Proje kapsamında kendi evini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlara desteklerin olduğunu aktaran Özhaseki, "Bu projede, konut ve iş yerleri dönüşümü için hibe desteği ve kolay ödemeli krediler var. Yerinde Dönüşüm projesiyle deprem bölgesinde kadim mahalle kültürünü koruyor, meydanları, çarşıları, kadim yapıları, tarihi silueti ve değerleriyle 11 şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yeniden ihya ve inşa çalışmalarında yeni bir dönem başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yerinde Dönüşüm projesiyle deprem bölgesinde yaraların hızla sarılacağına işaret eden Özhaseki, "Bakanlığımızın denetiminde yerinde dönüştürülecek konutlara 500 bin lira, iş yerlerine 250 bin lira hibe veriyoruz. Konutlarda 500 bin liradan 800 bin liraya, iş yerlerinde 250 bin liradan 500 bin liraya kadar 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vade ile faizsiz kredi desteği sunuyoruz." bilgisini verdi.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Yerinde Dönüşüm projesindeki hibe ve kredi desteğine başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Vatandaşlar, Çağrı Merkezi ALO 181'den projeyle ilgili detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait iki gezici tır da proje hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet verecek.

(Kaynak: AA)