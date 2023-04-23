Yerli arı zehirli cilt bakım ürünü dünya birincisi oldu

Londra’da düzenlenen İnovasyon Yarışması’nda bağımsız jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede dünya çapında yüzlerce ürün ile yarışan sivilce ve yağlanma karşıtı serum, en iyi cilt bakım ürünü kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Yerli arı zehirli cilt bakım ürünü dünya birincisi oldu

Londra’da düzenlenen ve uluslararası bir doğal ve sağlıklı ürünler fuarı olan Natural & Organics Products Europe'da Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın kurucusu olduğu BEE’O Propolis, en yeni ürünlerden biri olan BEE’O APIBEAUTY sivilce ve yağlanma karşıtı serum ile inovasyon yarışmasına katıldı. Bağımsız jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede dünya çapında yüzlerce ürün ile yarışan serum, en iyi cilt bakım ürünü kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Tamamen doğal içeriğe sahip serumun içeriğinde, kadın girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın kendi geliştirdiği inovasyon ödüllü ve patentli özütleme teknolojisi ile elde ettiği patentli saf Anadolu propolisi özütü yer alıyor. Serumun, Anadolu propolisine ek olarak, arı zehri, miracne ve çay ağacı yağı gibi akne ve sivilce problemlerine karşı etkili doğal bileşenlerin bir araya getirilmesiyle üretildiği bildirildi.

"BİRİNCİ SEÇİLDİ"

Öncelikle halk oylaması ve daha sonra ise bağımsız jüri üyelerinin uzun süreli değerlendirmeleri ile iki aşamalı bir oylamanın ardından kazanılan ödülün değerli olduğuna değinen Samancı, "Çünkü dünya çapında uzun yıllardır düzenlenen bu yarışmada ilk kez Türkiye’de üretilmiş yerli bir cilt bakım ürünü birincilik ödülüne layık görüldü. Böylelikle, katma değerli ürünlerimizle ve markalı olarak sesimizi dünya çapında bir kez daha duyurmuş olduk. 4 hafta düzenli kullanımda hızlı etkili olduğu, 30 gönüllü ile yapılan dermatolojik test sonuçlarına göre klinik olarak kanıtlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

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