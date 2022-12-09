Yerli denizaltı seyre çıktı

Yeni tip denizaltı projesi kapsamında Gölcük Tersanesi’nde yapımı tamamlanan TCG Pirireis denizaltısının deniz testleri başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına karşılmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında, Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen ilk denizaltı olan TCG PİRİREİS (S-330), Mart ayından denizle buluşmuştu. Test ve donatım faaliyetlerine devam edilen, Türkiye'nin ilk 'Reis Sınıfı Denizaltı'sı TCG PİRİREİS’in deniz testleri de başladı. İzmit Körfezi içinde seyir halende olan TCG PİRİREİS’in tüm testlerinin tamamlanmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın hizmetine girecek.

YÜZDE 80 YERLİ OLARAK ÜRETİLİYOR

Yeni Tip Denizaltı Projesi, bugüne kadar müşterek olarak gerçekleştirilen en büyük denizaltı inşa projesi olarak adlandırılıyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın “Reis Sınıfı Denizaltı” olarak adlandırdığı denizaltılar, yüzde 80 oranında yerli katkı ile üretiliyor. 2.7 milyar dolarlık proje kapsamında 214 sınıfı 6 modern denizaltı kademli olarak 2027 yılına kadar Türk donanmasının envanterine katılacak.

21 GÜN KESİNTİSİZ SU ALTINDA GİDİYOR

Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi’ne sahip olan denizaltılar, dünya genelinde nükleer tahrikli denizaltılardan sonra en stratejik denizaltı gemileri olarak biliniyor. Hidrojen Yakıt Hücresi Teknolojisi ile geliştirilen denizaltılar bu özellikleri sayesinde su sathına çıkmaksızın 21 gün kesintisiz denizaltında hareket edebiliyor.

HAVADAN BAĞIMSIZ TAHRİK SİSTEMİNE SAHİP

Askeri uzmanlar ise savaş anında bir denizaltının üç hafta yüzeye hiç çıkmadan saklanmasının olağanüstü stratejik bir kabiliyet olduğuna dikkat çekiyor. Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltı gemileri suyun altına iken gücünü elektrik üretiminden veya akülerden alıyor. Bu sırada dizel motorlar kullanılmadığı için personelin hava ihtiyacı dışında dizel motor için havaya ihtiyaç duymuyor.

68 METRE UZUNLUĞUNDA

Denizaltı Savunma Harbi için kritik öneme sahip olan düşük sesli seyir yeteneğine sahip olan denizaltı gemileri; 68 metre uzunluğa, 13 metre yüksekliğe, 1.690 ton yüzey deplasmanına, 20kt+ azami hıza, azami 1250 deniz mili menzile, 260 metre görev derinliğine sahip iken, 27 kişilik mürettebat kapasitesi ile 84 gün de görev icra edebiliyor. Bu özelliği ile yeni nesil denizaltılar yakıt ikmaline de gerek olmaksızın okyanus aşarak Amerika'ya gidip geri gelebiliyor.