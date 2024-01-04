Yerli elektrik malzemeleri tedarikçisi merdiven altı ürünlere karşı uyarıyor

Ucuz ve kalitesiz kabloların vatandaşlar için maliyetinin çok daha büyük olabileceğini söyleyen yerli elektrik malzemeleri tedarikçisi, kalitesiz kablo kullanımının yol açabileceği maddi ve manevi zararları açıkladı.

Elektrik kablolarının birçok alanda kullanılması, pazarın büyümesini tetikliyor. ResearchAndMarkets’in yayımladığı rapora göre, 2023’ü 247,24 milyar dolarla kapatması beklenen küresel kablo pazarının 2027’de 329,25 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyümenin merdiven altı üretimleri de tetiklediğine dikkat çeken Aymeda Elektrik Müdürü Fırat Kızılateş, kalitesiz kabloların hasarlarını ve doğru kablo seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Enerji ve haberleşme kabloları, zayıf akım kabloları, şalter ve sigorta grubu ürünleri ile elektrik alanında kullanılacak el aletlerinin satışını yaptıklarını dile getiren Fırat Kızılateş, “Hemen her gün çıkan yangınlardan sonra yapılan incelemelerde, elektrik kontağından çıktığına dair raporları sıklıkla duyuyoruz. Bunun sebebi doğru ürünlerin kullanılmaması, ucuz olduğu için yanlış ürünlerin tercih edilmesi. Kalitesini kanıtlamış büyük markalar yerine ucuz ürünlerin kullanılmasının maliyeti ne yazık ki daha yüksek oluyor” dedi.

“DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRÜN KULLANILMALI”

“Her sektörde olduğu gibi, maalesef bizim sektörümüzde de kalitesiz merdiven altı ürünlerin satışı gerçekleştiriliyor” diyen Aymeda Elektrik Müdürü Fırat Kızılateş, “Elektrikle ilgili tüm ürünler, insan hayatı açısından ciddiye alınmalı ve denetime tabii tutulmalı. Standartlara uygun olmayan ürünlerin sırf ucuz olduğu için tercih edilmesi hem mal hem can kaybına yol açabilir. Özellikle hastane, okul, alışveriş merkezi, spor salonu gibi kamuya açık alanlarda halojen free kablolar ve dünya standartlarına uygun testlerden geçmiş elektrik ekipmanlarının kullanımı zorunlu. Sadece toplu kullanım alanlarında değil, tüm tesisatlarda üretim standartlarına uygun belgeli üretim yapan markalar tercih edilmeli” şeklinde konuştu.

“KABLO KADAR KALİTELİ SİGORTA ŞALTERİ DE ÖNEMLİ”

Kablolarda standartlara uygun ürünlerin kullanmaması durumunda yangın çıkabileceğini belirten Fırat Kızılateş, “Elektrik yangınları aşırı akım, ark ve koruma sisteminin olmamasından kaynaklanabilir. Kabloların çekebileceği maksimum akım kapasitesi vardır. Kablolar, akımın karesiyle doğru orantılı şekilde ısınır ve ısındığı zaman izolasyonu kaybolur. Oluşan sıcaklık kablonun tutuşma sıcaklığına erişirse yangın meydana gelir. Yine uygun kablo kullanımı olmadığında halojen gazları açığa çıkabilir ve zehirlenmelere sebebiyet verebilir. Ayrıca, eğer sigorta atmazsa, tesisat yanar. Kablolar kadar kaliteli sigorta şalterinin de kullanılması önemli” ifadelerini kullandı.

“ÜRÜNLERİ STOKLADIĞIMIZ İÇİN FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINDAN ETKİLENMİYORUZ”

Elektrik alanında kablo, şalter, sigorta gibi ürün gruplarına inşaattan havacılığa, savunmadan tıbbi ekipman sektörlerine kadar her alanda ihtiyaç olduğunu belirten Aymeda Elektrik Müdürü Fırat Kızılateş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hem mağazamızdan hem de e-ticaret sitemizden toptan ve perakende satışı yapıyoruz. Güvenilir markaların ürünlerini depolarımızda stokluyoruz. Böylece hızlı ürün tedariği yapabiliyoruz. Fahiş fiyat artışlarından etkilenmeden, müşterilerimize daha uygun fiyata kaliteli hizmet verebiliyoruz.”