Yerli sağlık ekipmanları üreticisi sağlık sektörünü değerlendirdi

TÜİK tarafından yayımlanan son verilere göre, sağlık harcamaları 2022’de bir önceki yıla göre %71,5 artarak 606 milyar 835 milyon liraya yükseldi. Kamuda sağlık harcaması 463 milyar 516 milyon liraya ulaşırken, özel sektörde ise 143 milyar 319 milyon lira olduğu tahmin edildi. “Hastaneler için önemli harcama kalemleri arasında yer alan hasta yatakları, yoğun bakım hasta yatakları, hasta nakil sandalyeleri hem hastaların sağlıklı şekilde taşınması ve tedavisi hem de çalışanların işlerini kolaylaştırmada önemli rol oynuyor” diyen Meyosis Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğün Geyik, sağlık sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, şirketin ulusal ve uluslararası hedeflerini anlattı.

Yozgat’ta bulunan fabrikasında, alanında uzman üretim ve teknik servis ekibi ile Türkiye’nin her noktasına ve yurt dışına hizmet verdiklerini belirten Mehmet Öğün Geyik, “Şirketimizin merkezi İstanbul Ataşehir’de, pazarlama ve satış faaliyetlerini buradan koordine ediyoruz. 4 kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar birçok yabancı fuara katıldık ve yerli üretim yapan bir marka olarak ülkemizi uluslararası arenada temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Hastane ekipmanları sektöründe kendi markasıyla üretim yapamayan kuruluşların, uluslararası ekonomik kriz ve artan üretim maliyetleri nedeniyle ayakta kalmaları ne yazık ki pek mümkün olmuyor. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde birçok irili ufaklı tedarikçi piyasadan çekilmek zorunda kaldı” şeklinde konuştu.

“ESNEK VE UYARLANABİLİR HASTANE YATAĞI SİSTEMLERİNİN ELZEM OLDUĞU FARK EDİLDİ”

Türkiye’nin her noktasına ve yurt dışı sağlık sektörüne uluslararası sertifikalı son teknoloji ürünleriyle hasta yatakları ve sedyeler başta olmak üzere pek çok ürün üretimi ve teknik servis hizmeti verdiklerini dile getiren Mehmet Öğün Geyik, “Hastalar ve sağlık çalışanları için konfor ve sistem çözümleri sunan sağlık ekipmanları üreticisiyiz. Üstün ürün ve hizmet kalitemiz, satış sonrası servis hizmetlerimiz, tedarik hızımız ve mükemmeliyetçi satış sonrası yaklaşımımız sayesinde sektörde önemli bir yer edindik. Kenan Karaboğa ile birlikte kurduğumuz şirketimizin kısa sürede marka değeri ve bilinirliği ülke sınırlarını aştı” dedi.

Küresel salgın sonrasında sağlık hizmetlerine yapılan yatırımların artığını vurgulayan Meyosis Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğün Geyik, “Pandemiyle birlikte yatış sayısının artmasıyla sağlık sektöründeki yatırımlar da hız kazandı. Birçok hastane yatış talebine yanıt olarak daha fazla hastane yatağı, özellikle izolasyon ve yoğun bakım ünitesi yatakları satın almaya yöneldi. Sağlık kuruluşları pandemi nedeniyle önceliklerini yeniden değerlendirmek zorunda kaldı. Hastane yöneticileri, acil bir durumda değişen hasta ihtiyaçlarına etkili bir şekilde yanıt verebilmek için esnek ve uyarlanabilir hastane yatağı sistemlerinin elzem olduğunu fark etti. Ayrıca Türkiye'nin sağlık turizmi açısından dünyada ön plana çıkıyor olması da sektöre yapılan yatırımların hızla devam etmesine sebep oldu. Sağlık sektöründeki olumlu grafiği ön görerek 2015’te sektöre hızlı bir giriş yaptık. İstanbul’da başladığımız üretim maceramızı daha da güçlendirmek için fabrikamızı Yozgat organize sanayi bölgesindeki 5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip binamıza taşıdık. Hem üretim kapasitemizi hem de ürün kalitemizi maksimize etmiş olduk” ifadelerini kullandı.

“ULUSLARARASI DISTRIBÜTÖRLÜK GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR”

Kendi finansman kaynaklarımız ve güçlü üretim altyapımızla ülkemizin ismini daha fazla duyurmayı hedefliyoruz diyen Meyosis Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğün Geyik, sözlerini şöyle tamamladı:

“Mevcut üretim kapasitemiz, satış ağımız ve yüzlerce alt tedarikçimizle yerli üretim, üstün ürün kalitesi ve servis ağımızla ISO, FAC ve yerli malı belgelerimizle öne çıkıyoruz. Anahtar teslim hastane projeleri de yapıyoruz. %100 dolulukla devam eden yıllık üretim kapasitemizi, 10. yılımızı kutlayacağımız 2025’te iki kat artırmayı ve Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında yeni üretimlerimizi piyasaya sürmeyi hedefliyoruz. Uluslararası distribütörlük görüşmelerimizi de sürdürüyoruz.”