Yerli şeker pancarı tohumu tescil edildi

Kaynak: AA
Yerli şeker pancarı tohumu tescil edildi
Türkiye’de bir ilk yaşandı ve Türkşeker’in çabalarıyla yerli şeker pancarı tohumu resmi olarak tescillendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin uzun süredir devam eden yerli ve milli şeker pancarı çeşidi geliştirme çalışmalarının sonuçlandığını duyurdu.

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Türkşeker’e bağlı Şeker Enstitüsü’nde yaklaşık 30 yıl önce başlayan bu çalışmalar, son yıllarda hız kazandı.

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi öğretim üyeleriyle iş birliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda, “Türkşeker 2023” ve “Türkşeker 2053” adlı şeker pancarı çeşitleri tescillendi ve Milli Çeşit Listesi’ne eklendi.

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Bu yıl itibarıyla tohum üretimine başlanan çeşitler, 2025’te Türk çiftçisiyle buluşacak. Yerli tohum üretiminin 7 yıl içinde Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayacak ve ihracat yapılacak seviyeye ulaşması hedefleniyor.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, projede emeği geçenlere teşekkür etti ve Türkiye’nin tohumculuk alanında dünya sıralamasında yükseldiğini belirtti.

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