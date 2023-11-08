Yerli şirketler grubu bilişim çözümlerini yurt dışına taşıyor

Yerli hizmet sağlayıcısı Rasyotek ise Türkiye’de bilişim alanındaki ilk holding olma yolunda ilerlediklerini belirterek, yeni yatırımlarla birlikte 20’ye yakın teknoloji çözümünü yurt dışına açacağını duyurdu. Şirketin orta vadedeki hedefi ise global borsalara açılmak.

Teknoloji iş dünyasını dönüştürmeye devam ederken birçok şirket, bilişim hizmetleri sağlayıcıları aracılığıyla işlerini daha verimli yürütebilecekleri çözümler bulmak için arayışa giriyor. Öyle ki Statista’nın açıkladığı veriler, neredeyse 4 şirketten üçünün (yaklaşık %75) 2027’ye kadar büyük veri analitiği, e-ticaret, yapay zeka, bulut bilişim gibi teknolojileri benimseyeceğini gösteriyor. Bütünleşik bilişim hizmetleri sunan Rasyotek Şirketler Grubu ise yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ederken, Cumhuriyet’in 2. yüzyılında yeni yatırımlarıyla global pazarlara açılacağını duyurdu.

Türkiye’de bilişim alanındaki ilk holding olma yolunda ilerlediklerini belirten Rasyotek Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, bu şekilde ülke ekonomisine katkılarını artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, şu açıklamada bulundu:

“‘Teknolojik insan' mottosuyla 2015’ten bu yana her sektör ve ölçekten bin işletmeye tek merkezden bilişim, sağlık, eğitim, üretim ve e-ticaret alanlarında hizmet veriyoruz. Türkiye'nin önde gelen ilk 500 şirketi içindeki 150 kuruluş ve 40 farklı holdinge referans projeler hazırlıyoruz. Ülkemizde elde ettiğimiz bu başarı ivmesini, 2024’te yeni yatırımlar ve işbirlikleriyle artırmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda uluslararası arenayı Türkiye’nin inovatif, esnek ve pratik bilişim yetkinlikleriyle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

“İŞ DÜNYASINA TASARRUF VE DOĞRUDAN KAZANÇ YOLUYLA 50 MİLYAR TL KAZANDIRDIK”

2024’ün küresel ekonomi açısından farklı dinamiklere gebe olduğunu, bununla birlikte şirketlerin bilişim ve dijitalleşme ihtiyacının artacağını belirten Haldun Pak, “Dünya çapındaki ekonomik ve politik dalgalanmalar, şirketlerin her anlamda çevik ve kârlı bir yapı kurmasını zorunlu kılıyor. Biz de Türkiye'nin ilk bilişim holdingi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, hizmet ve çözümlerimizle yereldeki iş dünyasına tasarruf ve doğrudan kazanç yoluyla 50 milyar TL kazandırdık. Şimdi sırada, bu yerli ve milli başarı hikayesini globale taşımak var” ifadelerini kullandı.

Geliştirdikleri kazan - kazan modeliyle Amerika ve Avrupa başta olmak üzere ihracat çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Rasyotek Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, “Tüm hizmet başlıklarımızı bilişim altyapısından aldığımız otomasyon ve dijitalleşme imkanlarıyla zenginleştirmeye odaklandık. Geçtiğimiz 10 yılda 12 dijital çözüm, 3 sağlık bilişim uygulaması, 2 endüstriyel bilgisayar donanım cihazı geliştirdik. Bir kişinin 1 günde yapabileceği işleri, bir bilgisayarın saniyeler içinde yapabileceği bir modele dönüştürdük. Bu yetkinliğimiz, uzman ve güvenilir bir hizmet sağlayıcısı olarak konumlanmamızın ve büyümemizin önünü açtı.

ORTA VADEDE GLOBAL BORSALARA AÇILACAK

Rasyotek’in faaliyetlerini, danışmanlık ve bilişim tarafındaki tecrübesinin yanı sıra grup şirketleri bünyesindeki turizmden gıdaya, modadan enerjiye farklı alanlarda yatırımlarla sürdürdüğünün altını çizen Haldun Pak, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bir girişim olarak kurulduğumuz günden bugüne yaptığımız projelerle 100 kattan fazla büyüdük. Yeni yüzyılda ürün ve hizmet portfüyümüzü genişleteceğiz. Orta vadede global borsalarda yer almak üzere çalışmalarımızı yeni bir boyuta taşıyacağız. Sınırlarımızı aşıp yalnızca yerli değil, globaldeki şirketlerin de büyümelerini sürdürülebilir hale getireceğiz. Bütünleşik tasarruf hizmeti mantığımızla birçok uygulamayı tek merkezde buluşturacağız.”