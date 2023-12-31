Yerli ve millî paravanıyla dış ticarette soyulduk

Ocak-Kasım 11 ayda toplam ihracat 232,8 milyar dolar, toplam ithalat 332,7 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı 99,9 milyar dolar oldu. Geçen yıla göre artış olmadı. Ama yine de dış ticaret açığı yüksektir.

Türkiye 2003 ile 2023 kasım arasında geçen 20 yıl 11 ayda 1 trilyon 21 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. Bu kadar kan kaybına hiçbir ülke dayanamazdı. Bu 21 yılın ilk 12 yılında bugün ekonomi yönetimini emanet ettiklerimiz ve ayrı partiler kurup karşı çıkanlar da vardı.

1.Dış ticarette TÜİK enerji ve altın hariç verileri de açıklıyor. Bu açıklamanın ekonomik değeri yoktur; çünkü bunları da dövizle ithal ediyoruz. Dahası Almanya ve Çin de petrol ithal ediyor ve fakat dış ticaret açığı vermiyorlar. Fazla veriyorlar.

2.11 aylık ihracatımız içinde yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 3,5 oranındadır. Bu oran çok düşüktür. Türkiye yüksek teknoloji üretmezse dış ticarette rekabet edemez.

3.Zaten, Türkiye ithalat yapmadan ihracat yapamaz; Çünkü üretim ithal girdi ve ara malına bağımlıdır. 11 ayda toplam ithalatımız içinde ara malı ve ham madde ithalat oranı yüzde 72,5’tir.

“Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı” faslı 27,8 milyar dolar ile ihracatımızda ilk sırada yer aldı. Aynı fasıl ithalatımızda 3. sırada yer aldı ve fakat 11 aylık ithalat daha yüksek 29,1 milyar dolar oldu.

Üretim dışa bağımlı olduğu sürece dış açıklar devam eder. Pamuk, iplik gibi ara malı ve ham maddeyi siyasi iktidar öncesinde olduğu gibi yeniden içerde üretmemiz gerekiyor. Bunun için;

Hukukun üstünlüğüne ve demokratik özgürlüklere dönmemiz, yatırım ortamı ve güven oluşturmamız gerekiyor. Ayrıca ithal ikamesi için yüksek teşvikler vermemiz gerekir.

4.Türkiye’nin yerli ve millî bir dış ticaret politikası yoktur.

Her sene ihracatta ilk sırayı Almanya alıyor; İthalatta Çin alıyor.

İhracatın yüzde 42’sini Avrupa Birliği’ne yaptık. Yüzde 1,3’ünü Çin’e yaptık. 11 ayda toplam dış ticaret açığının;

*Yüzde 1,1’ini AB’ye;

*Yüzde 38,7’sini Çin’e;

*Yüzde 27,2’sini Rusya’nın başı çektiği Bağımsız Devler Topluluğu’na karşı verdik. (Aşağıdaki tablo.)

Yine 11 ayda; İsrail’e 5 milyar dolar ihracat ve İsrail’den 1,5 milyar dolar ithalat yaptık. İsrail’e karşı 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlamız var.

Genel olarak değerlendirdiğimiz takdirde;

1.Bizi Batı sömürmüyor. Rusya ve Çin sömürüyor. Buna rağmen neden Batı düşmanlığı yapıyoruz?

2.Dış açıklar yoksulluk yaratır. Ekonomik krizlerin temelinde yer alır.

3.Türkiye’nin yerli ve millî politikası olsaydı, dış ticaret fazlası verirdi. İktidar yerli ve millîyi, ithalat kartelini gizlemek için paravan olarak kullanıyor. İthalat kartelinin kim olduğunu herkes biliyor. Ama iktidar ortakları, muhalefet ve finansçılar, kimse dile getirmiyor.