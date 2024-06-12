Yerlikaya açıkladı. 4 ilde 5 çete daha çökertildi

Bakan Ali Yerlikaya, 4 ilde yapılan Kuyu-5 operasyonunda 5 ayrı suç örgütünün daha çökertildiğini açıkladı. Yapılan operasyon kapsamında Hatay Merkez’de Ömer Kartopu’nun,Hatay İskenderun’da Ali Ak’ın, Ankara’da Alper Aksoy’un, Çankırı’da Recep Armağan’ın ve Konya’da cezaevinde olan Faris Çokkaya’nın elebaşılığını yaptığı suç örgütlerinin çökertildiği belirtildi.

Yapılan operasyon sonucunda dışarıda olan 4 çete lideri ile beraber 57 şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi.

Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde: