Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı

Yerlikaya, toplantıya Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı’nın katıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Toplantıda, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin güvenliği başta olmak üzere, terörle mücadele, kamu düzeni, uyuşturucu ile mücadele, organize suçlar, kaçak tütün ve makaron, siber dolandırıcılık ve çocuk istismarı gibi konular ele alındı.

Yerlikaya, açıklamasında, “Devletimiz, terör örgütleri, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçıları, şehir haydutları ve diğer suç unsurlarıyla olan mücadelesini kesintisiz sürdürecektir. Güvenlik güçlerimiz ve siber güvenlik ekiplerimiz, yıl boyunca her daim görev başında olacak. Tüm personelimize başarılarının devamını dilerim.” ifadelerine yer verdi.