Yerlikaya duyurdu! 18 ilde ‘Sibergöz-30’ operasyonu: 40 gözaltı

Kaynak: AA
Yerlikaya duyurdu! 18 ilde ‘Sibergöz-30’ operasyonu: 40 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Sibergöz-30 operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “nitelikli dolandırıcılık”, “futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis” ve “Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet” suçlarına yönelik olarak Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 18 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar, Adana, Mersin, İzmir, Elazığ, Siirt, Çankırı, Muğla, Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Manisa, Denizli, Ankara, Bursa, Kayseri, Kırıkkale ve Samsun illerinde düzenlendi. Toplamda 40 kişi yakalandı.

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Operasyonlarda, dolandırıcılıkta kullanıldığı tespit edilen 36 cep telefonu, 12 bilgisayar, çok sayıda sim kart, hard disk, hafıza kartı ve kredi kartları ile ruhsatsız tabancalara el konuldu.

Bakan Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların ensesinde olduklarını vurgulayarak, bu kişilere göz açtırmayacaklarını belirtti.

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Operasyonlara ilişkin detayları paylaşan Yerlikaya, Adana ve Elazığ’daki şüphelilerin Instagram üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle, Antalya ve Ankara’daki şüphelilerin ise internet siteleri üzerinden sahte araç ilanıyla vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığının tespit edildiğini aktardı. Ayrıca, Manisa’daki şüphelilerin Türkiye’de çeşitli domainler aracılığıyla çevrimiçi kumar ve yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığının belirlendiğini kaydetti.

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