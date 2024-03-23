Yerlikaya duyurdu. 8 ilde IŞİD’e ‘Bozdoğan-15’ operasyonu: 24 gözaltı

Kaynak: AA
Yerlikaya duyurdu. 8 ilde IŞİD’e ‘Bozdoğan-15’ operasyonu: 24 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-15" operasyonlarında, 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, milletin duası ve güvenlik güçlerinin üstün gayretiyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini duyurdu.

Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince, Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Yalova, Kilis, Sakarya ve Samsun'da düzenlenen operasyonlar sonucu, IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 24 zanlının yakalandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." İfadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca operasyonlarla ilgili video görüntülerine de yer verildi.

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