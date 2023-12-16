Yerlikaya duyurdu. Son 3 günde 2842 kişi yakalandı

Yerlikaya operasyonu ‘X’ hesabından operasyonu,

“Son 3 gün içinde 81 İlde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-9 Operasyonlarında” Arama Kaydı bulunan 2.842 Firari Yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, ETMEYECEĞİZ!

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

- 0-5 yıldır aranmakta olan 2.820 şahıs,

- 5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs,

- 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 8 şahıs yakalandı!

- Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

- Hırsızlıktan 199 şahıs,

- Dolandırıcılıktan 132 şahıs,

- Yağmadan 65 şahıs,

- Adam Öldürmeden 38 şahıs,

- Cinsel Suçlardan 35 şahıs

- Narkotik suçlarından 480 şahıs

- Terörden 43 şahıs

- KOM (Kaçakçılık, Organize) 334 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2.842 şahıs “Çember-9” Operasyonlarında yakalandı.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı olarak son 3 gün içerisinde gerçekleştirilen "Çember-9" operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2.842 kişi; yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi” sözleriyle duyurdu.