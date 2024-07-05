Yerlikaya UEFA'nın Merih Demiral kararını kınadı

Düzenleme: Kaynak: AA
Yerlikaya UEFA'nın Merih Demiral kararını kınadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, UEFA'nın Merih Demiral kararını kınadı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA'nın yanlı ve haksız bir şekilde milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesi kabul edilemez. UEFA belli ki milli futbolcumuza Avusturya karşısında attığı her gol için men cezası uygulamayı uygun gördü. Bu kararı kınıyorum. Ve inanıyorum ki bu adaletten uzak, futbolun ruhuna uymayan çifte standartlı bu karar Bizim Çocukları daha da kenetleyecektir. İlk günden beri dilimizde aynı cümle var. Yolun sonu final olsun." İfadelerini kullandı.

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