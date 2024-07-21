Yerlikaya verilerini açıkladı! Toplam 400 bin 980 sürücüye işlem yapıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Yerlikaya verilerini açıkladı! Toplam 400 bin 980 sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11-18 Temmuz tarihlerinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 406 bin 651 aracın denetlendiğini ve 400 bin 980 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya açıkladı! 400 bin 980 sürücüye işlem yapıldı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu süre zarfında gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaştı.

Yerlikaya, ışıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuata aykırı olarak araçlarına takan 214 sürücüye işlem yapıldığını belirtti. Ayrıca, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi. Hız ihlali yapan 115 bin 866, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 954, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 343, sürücü belgesi olmadan araç kullanan 14 bin 60 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 9 bin 178 olmak üzere toplamda 400 bin 980 araca/sürücüye işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında trafik ekiplerinin denetimlerine ait görüntülere de yer veren Ali Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." dedi.

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