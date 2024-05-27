Yerlikaya'dan 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı

Ali Yerlikaya, 27 Mayıs darbesinin 64. yıl dönümünde sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, 1950 yılında Aydın'ın Çakırbeyli köyünden çıkan ve "Artık söz milletindir" diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin dokuzuncu Başvekili olarak seçilen bir liderin, ülkeyi büyük bir gelişim sürecine soktuğunu anımsattı.

Yerlikaya, Başvekil ve arkadaşlarının on yıl süresince ülkenin gelişip ilerlemesi için önemli katkılarda bulunduklarını ifade etti ve "O karanlık güne kadar; tankların yürüdüğü, milli iradenin hiçe sayıldığı 27 Mayıs'a dek. Yassıada mahkemeleri, bu acı verici hikayenin en duygusal bölümüydü." şeklinde değerlendirdi.

Bakan Yerlikaya, mesajında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Adnan Menderes başta olmak üzere, bakanlar, milletvekilleri, komutanlar ve bürokratlar dahil olmak üzere 592 vatan evladı, 11 ay süresince yargılandı. Her biri hücrelerde ve zindanlarda tutuldu, insanlık dışı muamele gördü.

Yaşananlar, demokrasi, adalet ve insanlık adına utanç vericiydi. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 64. yılında, merhum Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı saygıyla anıyorum. Mekanları cennet olsun."