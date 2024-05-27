Yerlikaya'dan 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı

Kaynak: AA
Yerlikaya'dan 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşen darbe olaylarına dair, "Bu yaşananlar demokrasi için, adalet için ve insanlık için utanç vericiydi." şeklinde bir açıklama yaptı.

Ali Yerlikaya, 27 Mayıs darbesinin 64. yıl dönümünde sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, 1950 yılında Aydın'ın Çakırbeyli köyünden çıkan ve "Artık söz milletindir" diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin dokuzuncu Başvekili olarak seçilen bir liderin, ülkeyi büyük bir gelişim sürecine soktuğunu anımsattı.

Yerlikaya, Başvekil ve arkadaşlarının on yıl süresince ülkenin gelişip ilerlemesi için önemli katkılarda bulunduklarını ifade etti ve "O karanlık güne kadar; tankların yürüdüğü, milli iradenin hiçe sayıldığı 27 Mayıs'a dek. Yassıada mahkemeleri, bu acı verici hikayenin en duygusal bölümüydü." şeklinde değerlendirdi.

yerlikayadan-27-mayis-1960-darbesi-mesaj-yenicag1.jpg

Bakan Yerlikaya, mesajında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Adnan Menderes başta olmak üzere, bakanlar, milletvekilleri, komutanlar ve bürokratlar dahil olmak üzere 592 vatan evladı, 11 ay süresince yargılandı. Her biri hücrelerde ve zindanlarda tutuldu, insanlık dışı muamele gördü.

Yaşananlar, demokrasi, adalet ve insanlık adına utanç vericiydi. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 64. yılında, merhum Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı saygıyla anıyorum. Mekanları cennet olsun."

Son Haberler
Rusya’dan flaş Taliban kararı Dünya
Rusya’dan flaş Taliban kararı
Antalya'da heyecan yaratan keşif! Sizi 2 bin yıl geriye götürecek Kültür Sanat
Antalya'da heyecan yaratan keşif! Sizi 2 bin yıl geriye götürecek
Voleybolcu kızlar yapılan büyük rezilliği ifşa etti. Kızlar koltuğa sığmadı Spor
Voleybolcu kızlar yapılan büyük rezilliği ifşa etti. Kızlar koltuğa sığmadı
Doğumunun 110’uncu yıl dönümünde Prof. Dr. Cahit Tanyol Gündem
Doğumunun 110’uncu yıl dönümünde Prof. Dr. Cahit Tanyol
Acun Ilıcalı 'Fatih Terim mi Mourinho mu' sorusuna bakın ne dedi Spor
Acun Ilıcalı 'Fatih Terim mi Mourinho mu' sorusuna bakın ne dedi
Karga uçurtmaya saldırdı Gündem
Karga uçurtmaya saldırdı
Olcay Kılavuz'u emniyet evrakları yalanladı. Azmettirici Tolgahan Demirbaş'la konuşmadım demişti Gündem
Olcay Kılavuz'u emniyet evrakları yalanladı. Azmettirici Tolgahan Demirbaş'la konuşmadım demişti