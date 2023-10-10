Yerlikaya'dan sert mesaj: Göz açtırmayacağız

İçişleri Bakanlığı, organize suçlarla mücadele kapsamında son 4 ayda 38 mafya tipi organize suç çetesini çökertti. Bu kapsamda 378 operasyonda 2 bin 874 kişi gözaltına alındığı bildirildi. Kabine sonrası basın mensuplarına açılamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Organize suç örgütlerine de göz açtırmayacağız” dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yerlikaya'dan sert mesaj: Göz açtırmayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"KAFES OPERASYONLARINA DEVAM EDECEĞİZ"

“İçişleri Bakanlığı olarak, öncelikli hedeflerimizin başında ülkemizi organize suç örgütlerinden temizlemek geliyor. Bu amaçla, kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizi aralıksız sürüyoruz. Vatan toprağımızın dört bir yanında, organize suç örgütlerinden, şehir eşkıyalarına ve sokak çetelelerine kadar bu illegal yapılara karşı, ‘Kafes’ operasyonları düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz.

"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Hedefimiz; her zaman olduğu gibi hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına sadık kalarak, ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak. O nedenle; nasıl teröre, zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve kaçakçılara göz açtırmıyorsak, halkımızın huzurunu kaçıran, güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine de göz açtırmayacağız.”

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