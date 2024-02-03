Yeşil istasyon sayısı elektrikli araç şarj istasyonlarının 3'te 1'ini geçti

Türkiye’de elektrikli araçlar ve şarj istasyonları hızla yaygınlaşıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 2023 başında Türkiye genelinde 1719 olan şarj istasyonu sayısı, ocak sonu itibarıyla 6,058’e yükseldi. Aynı dönemde şarj noktası (soketi) sayısı ise 13,160’a çıktı. Bu artışın bir kısmı, yeşil şarj istasyonları olarak belirlenen noktalardan kaynaklanıyor.

Yeşil şarj istasyonları, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrikle çalışan istasyonlardır. Bu istasyonlar, elektrikli araçların daha çevreci bir şekilde kullanılmasına katkı sağlar. Ocak sonu itibarıyla Türkiye’de 2,206 yeşil şarj istasyonu bulunuyor. Bu, toplam elektrikli şarj istasyonu sayısının üçte birini geçtiği anlamına geliyor.

Ayrıca, EPDK’nin düzenlemeleriyle birlikte araç üreticilerinden akaryakıt dağıtım şirketlerine, elektrik üretim şirketlerinden start-up’lara kadar geniş bir yelpazede lisanslı oyuncular piyasaya dahil oldu.

Elektrikli araç ekosistemi gelişmeye devam ediyor ve lisans başvuruları ile lisanslandırma işlemleri hız kesmeden devam ediyor.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin elektrikli araç kullanımını teşvik ederek çevre dostu bir ulaşım sistemine doğru ilerlemesine katkı sağlıyor.

Türkiye genelinde en fazla elektrikli araç istasyonu ve soket sayısına sahip şehirler şöyle;

İller İstasyon Sayısı Toplam Soket Sayısı AC Soket Sayısı DC Soket Sayısı

İstanbul 1411 3588 2752 836

Ankara 610 1426 1006 420

Antalya 461 884 658 226

İzmir 309 590 414 176

Bursa 280 611 455 156

Muğla 242 453 343 110

Konya 200 395 271 124

Kayseri 139 325 224 101

Kocaeli 124 321 196 125

Balıkesir120 265 163 102