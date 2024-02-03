Yeşil istasyon sayısı elektrikli araç şarj istasyonlarının 3'te 1'ini geçti

Düzenleme: Kaynak: AA
Yeşil istasyon sayısı elektrikli araç şarj istasyonlarının 3'te 1'ini geçti
Türkiye'deki yeşil şarj istasyonu sayısı ocak sonu itibarıyla toplam elektrikli şarj istasyonu sayısının üçte birini geçti.

Türkiye’de elektrikli araçlar ve şarj istasyonları hızla yaygınlaşıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 2023 başında Türkiye genelinde 1719 olan şarj istasyonu sayısı, ocak sonu itibarıyla 6,058’e yükseldi. Aynı dönemde şarj noktası (soketi) sayısı ise 13,160’a çıktı. Bu artışın bir kısmı, yeşil şarj istasyonları olarak belirlenen noktalardan kaynaklanıyor.

Yeşil şarj istasyonları, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrikle çalışan istasyonlardır. Bu istasyonlar, elektrikli araçların daha çevreci bir şekilde kullanılmasına katkı sağlar. Ocak sonu itibarıyla Türkiye’de 2,206 yeşil şarj istasyonu bulunuyor. Bu, toplam elektrikli şarj istasyonu sayısının üçte birini geçtiği anlamına geliyor.

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Ayrıca, EPDK’nin düzenlemeleriyle birlikte araç üreticilerinden akaryakıt dağıtım şirketlerine, elektrik üretim şirketlerinden start-up’lara kadar geniş bir yelpazede lisanslı oyuncular piyasaya dahil oldu.

Elektrikli araç ekosistemi gelişmeye devam ediyor ve lisans başvuruları ile lisanslandırma işlemleri hız kesmeden devam ediyor.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin elektrikli araç kullanımını teşvik ederek çevre dostu bir ulaşım sistemine doğru ilerlemesine katkı sağlıyor.

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Türkiye genelinde en fazla elektrikli araç istasyonu ve soket sayısına sahip şehirler şöyle;

İller İstasyon Sayısı Toplam Soket Sayısı AC Soket Sayısı DC Soket Sayısı

İstanbul 1411 3588 2752 836
Ankara 610 1426 1006 420
Antalya 461 884 658 226
İzmir 309 590 414 176
Bursa 280 611 455 156
Muğla 242 453 343 110
Konya 200 395 271 124
Kayseri 139 325 224 101
Kocaeli 124 321 196 125
Balıkesir120 265 163 102

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