Sofralarının vazgeçilmez çorbası yeşil mercimek çorbası yapılışı itibariyle kolay bir çorba. Hazır karışımların yanı sıra yeşil mercimek çorbasını yapmak isteyenler için yeşil mercimek çorbası tarifini ve yeşil mercimek çorbasının püf noktalarını sizler için derledik. Peki, yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır? Yeşil mercimek çorbası tarifi malzemeleri neler?

İşte yeşil mercimek çorbasının tarifi..

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 1 su bardağı yeşil mercimek

- 1 su bardağı erişte

- 1 adet kuru soğan

- 1 yemek kaşığı salça

- 8 su bardağı et suyu

- Tuz, pul biber, nane, karabiber

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle yeşil mercimekleri 20 dakika kadar haşlıyoruz ve suyunu süzüyoruz.

Bir tencereye sıvı yağı koyuyoruz.

İçine yemeklik doğradığımız soğanları koyup pembeleşene kadar kavuruyoruz.

Daha sonra salçamızı ekleyip biraz çevirdikten sonra et suyunu ilave ediyoruz.

Kaynayan suya 20 dakika kaynatmış olduğumuz mercimekleri, ardından da erişteleri ekliyoruz.

Tuzunu ve baharatını arzuya göre ayarlıyoruz ve erişteler yumuşayana kadar pişiriyoruz.