Yeşil Ordu karardı. Fındık bahçeleri maden projelerine heba ediliyor

Ordu’da siyanürlü altın madenine karşı mücadele sürerken bentonit madeni, taş ocakları ve HES’ler gibi doğal ortamı tahrip eden projeler hızla çoğalıyor.

Yeşil Ordu karardı. Fındık bahçeleri maden projelerine heba ediliyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde vatandaşların siyanürlü altın madenine karşı mücadelesi sürerken altın madeninin bulunduğu vadinin karşı yamacında Bozdağı köyünde açılan bentonit madeni de tehlike saçıyor.

ODATV’nin haberine göre; Ordu'da yılda 2,5 milyar dolardan fazla döviz getirisi olan fındık bahçeleri bir bir madencilik projeleriyle heba ediliyor. Son örnek Fatsa’nın Bozdağı köyünden geldi.

Fatsa’daki siyanürlü altın madeninin bulunduğu vadinin karşı yamacında Bozdağı köyünde açılan bentonit madeni, köylülerin tepkisine rağmen devam ediyor.

Yüzlerce vatandaşın yaşadığı köyün ortasında açılan bentonit madeni tehlike saçıyor.
Evlerinin yıkıldığını, toprakların kaydığını belirten vatandaşlar şirkete karşı hukuk mücadelesi sürdürüyor.

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Özel bir şirketin çalıştırdığı maden sahasının, yerleşim alanları ve tarım arazileri için tehlike saçtığını, yaşam haklarının ellerinden alındığını belirten köylüler tepkili.

Aslında başından beri vatandaşların büyük çoğunluğu maden şirketinin köylerine gelmesine karşı çıktı. Ancak birçok yerde uygulanan senaryo burada da uygulandı. Şirket büyük paralar ödeyerek o bölgedeki iki vatandaşın bahçesini satın aldı ve bölgeye yerleşti.

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Vatandaşların şikâyeti üzerine dava sürecini başlatan Gündüz Hukuk Bürosu avukatları, maden alanının mahallenin tam içinden geçtiğini ve sahanın çevre köyleri kapsayacak şekilde genişletilmeye çalışıldığını söyledi.

Madenin daha henüz başlangıç aşamasında evlerin duvarlarında çatlaklara ve toprak kaymalarına neden olduğunu belirten Avukat Nur Hilâl Gündüz, “Böyle giderse köyü yok edecekler” dedi.

Avukat Gündüz, maden başladıktan sonra evlerde hasar meydana geldiğini, mahallelinin yaşam hakkının ellerinden alınmak istendiğini belirterek, “Madene 100 metre mesafede, şirkete yerini satmayan köylünün tapulu evleri, duvarları yıkıldı. Aynı zamanda kazı yapıldı ve bunun akabinde de kayma meydana geldi.”

İnsanların yaşadığı evlerin ortasında açılan bir maden ocağına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “ÇED gerekli değildir” raporu verdiğini belirten Gündüz, “ÇED gerekli değildir” kararının yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle dava açtıklarını aktardı.

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"ÖNEMLİ OLAN YAŞAM HAKKI"

Gündüz, mahalle sakinlerinin yüzde 90’ının madene karşı olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sonlandırdı:
“Şirketin menfaatleri, devletin buradan elde edeceği kâr payı artık söz konusu değildir. Önemli olan yaşam hakkıdır. Milletin köylerini başlarına yıkarsanız, fındık bahçelerini yok ederseniz, her şeye rağmen üretim yapan insanları topraklarından koparırsanız ülkeyi yok edersiniz” diye konuştu.

Öte yandan iktidar tarafından yüzde 74’ü maden bölgesi ilan edilen “YEŞİL ORDU” da böyle giderse yeşil alan kalmayacak.

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