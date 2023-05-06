'Yeşil Pasaport hususiye dönebilir' diyen Süleyman Soylu'dan yalanlama

Bakan Soylu, önce Bakırköy İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, daha sonra Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi, ardından ise Bahçelievler Of Hayrat Birleşik Makiler Eğitim ve Kültür Derneği'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeşil pasaportla ilgili yaşanan sıkıntılara değinen Soylu, Türkiye'ye tanınan yeşil pasaport hakkının aşılmak üzere olunduğunu belirtti.

Bakan Soylu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yeşil pasaport meselesinin şöyle bir problemi var. Takdir edersiniz ki, yeşil pasaport daha ziyade dış dünyayla, daha önceden kurulmuş olanlar, verilmiş olanlar var ama Türkiye'nin dış dünyayla münasebetlerinde, özellikle ihracat alanında ve diğer noktalarda, münasebetlerinde elimizi çok güçlendiren, özellikle diplomatik ziyaretlerde, özellikle kurumların ziyaretlerinde elimizi çok güçlendiren bir süreçtir.

Ve bu yeşil pasaportun da belli bir miktarı var. Yani dünyanın bize tahsis ettiği belli bir miktar var. Biz bu miktarı aşmak üzereyiz. Yani aştık da diyebiliriz aslında. Bu konu Dışişleri Bakanlığımız sürekli olarak tenkit edilmektedir. Yani bunu aşıyorsunuz diye.

Allah muhafaza şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir. Ama ben bu konuda sorumluluğumu üzerime aldım. Bir çalışma yapacağımı söylemek isterim. Tabii şu da var.

Yani siz kendi işiniz icabın yurt dışı seyahatlerinizi gri pasaportla yapabilme kabiliyetine sahipsiniz. Devlet bunu sizden imtina etmez" dedi.

Süleyman Soylu'nun bu açıklamaları ardından yandaş yayın kanalları da dahil pek çok yerde Yeşil Pasaportların iptal edileceğine dair haberler yapıldı.

Ardı ardına yapılan haberler ve gelen tepkiler sonrasında Soylu'dan sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen bir açıklama geldi.

SOYLU'DAN YENİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeşil pasaport ile ilgili sözleri ile ilgili sosyal medya hesabından yeni açıklama yaptı.

Pasaportların iptal ya da geri alınmasının mümkün olmadığını, belirlenen şartların aşılması halinde yaşanabilecek durumu anlattığını kaydeden Soylu şunları söyledi:

"Sosyal medyanın yalan makinaları yine devrede. Yeşil pasaport, vatandaşımızın uluslararası dolaşımı için tanınan bir haktır. Kimlerin bu pasaportu alacağı mevzuatımızda bellidir, geri alınması veya iptal edilmesi söz konusu değildir. Belirlenen şartlar, sınırlamalar ve sayıların aşılması halinde yaşanabilecek durumu anlattım. Ancak bay bay Kemal'in yalancı medyası, her zaman olduğu gibi..."