Yeşil pasaportlara ne olacak? Süleyman Soylu yeşil pasaportlar için ne dedi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeşil pasaportla ilgili yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamalarda bulundu. Peki, yeşil pasaportlara ne olacak? Süleyman Soylu yeşil pasaportlar için ne dedi?

Yeşil pasaportlara ne olacak? Süleyman Soylu yeşil pasaportlar için ne dedi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Bakırköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda gerçekleştirilen seçim toplantısında yeşil pasaportların son durumuna ilişkin konuştu. Peki, yeşil pasaportlara ne olacak? Süleyman Soylu yeşil pasaportlar için ne dedi?

İstanbul Bakırköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda gerçekleştirilen seçim toplantısına katılan İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, yeşil pasaportların durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Dünya ülkelerinin yeşil pasaportla ilgili tahsis ettiği bir kota olduğunu belirten Soylu, bu miktarın aşılması nedeniyle yeşil pasaportların hususi pasaportlara çevrilebileceğini söyledi.

Süleyman Soylu'nun açıklamasından ilgili kısım şöyle oldu:

"Yeşil pasaport Türkiye'nin dış dünyayla münasebetlerinde, özellikle ihracat alanında, diplomatik ziyaretlerde, kurumların ziyaretlerinde elimizi çok güçlendiren bir süreçtir ve bu yeşil pasaportun da belli bir miktarı var. Yani dünyanın bize tahsis ettiği belli bir miktar var. Biz bu miktarı aşmak üzereyiz, yani aştık da diyebiliriz aslında.

Dışişleri Bakanlığımız sürekli olarak bu konuda tenkit edilmektedir, 'bunu aşıyorsunuz' diye. Allah muhafaza şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz, bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir."

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Hususi pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüne denir. Yeşil renkli olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır.

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