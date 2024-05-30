Yeşil pasaportu olanlar dikkat. Kenya akademisyeni geri çevirdi

Düzenleme: Kaynak: GazeteDuvar
Yeşil pasaportu olanlar dikkat. Kenya akademisyeni geri çevirdi

Kenya’ya bir çalıştaya katılmak üzere giden emekli akademisyen Prof. Dr. Levent Sevgi, yeşil pasaportuna rağmen “vizesi yok” denilerek geri çevrildi.

Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Sevgi, Kenya Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen bir çalıştaya katılmak üzere Kenya’ya gitti. Yeşil pasaport sahibi Sevgi, “vizeniz yok” denilerek ülkeye alınmadı.

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Yaşanan olayla ilgili konuşan Sevgi yaşadıklarını “Ben, yeşil pasaport sahibi emekli öğretim üyesiyim. 40 yılda 70’in üzerinde ülkede, 200’den fazla üniversitede seminerler ve konferanslar verdim. Ayrıca uluslararası meslek örgütümüz olan Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’nün (IEEE) Yönetim Kurulu üyesiyim. Kenya Teknik Üniversitesi’nde 17 Mayıs 2024 Cuma günü düzenlenecek olan çalıştayın hem düzenleyicisi hem de konuşmacılarından biriydim. Aylardır bu etkinlik için hazırlık yapıyorduk. Katar Havayolları ile Doha aktarmalı Nairobi – Kenya uçuşumu yapmak üzere 3 saat öncesinden havaalanına gittim. Check-in işlemlerim sırasında, yeşil pasaporta vize istenmemesine rağmen, vizem olmadığı için geri çevrildim” ifadeleriyle açıkladı.

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