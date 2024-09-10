Yeşil sahalarda görmek istemediğimiz hareketler! PKK ile DEM’in sinsi planı

YENİÇAĞ / ÖZEL HABER

Toplumun duyarlı olduğu tüm alanları ve değerleri istismar ederek her alanda bölücü faaliyetler yürüten terör örgütü PKK ile siyasi uzantısı DEM Parti, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında belediyeler aracılığıyla Doğu ve Güneydoğu’da bölücü faaliyetlerini spor alanında yoğunlaştırmaya başladı.

DEM’li belediyelerin yönettiği Diyarbakır’da 1 Lig’de mücadele eden Amdespor’la başlayan Kürtçe forma ve transfer tanıtım video kervanına 2. Lig Kırımızı Grup’ta mücadele eden Vanspor, 2. Ligde mücadele eden Batman Petrolspor, 3. Lig’de mücadele eden Mardinspor ve son olarak Muşspor da katıldı.

Bölücü faaliyetlerin ‘yeni formu’ spor sahalarında tehlikeli şekillerde artarak devam edeceği konuşuluyor.

Spor çevreleri, gizli mesaj içeren kliplerin ‘masum’ bir girişim olmadığını, Doğu ve Güneydoğu ilerinde PKK ile DEM Parti tarafından kurgulandığını belirtiliyor.

“HİÇ DE SANILDIĞI GİBİ MASUM ŞEYLER DEĞİL”

Sosyal medyada tepki gösteren yüzlerce sporseverler bölücü kliplerle ilgili olarak şunları söylüyor;

Bu ülkenin resmi dili Türkçedir. Halk arasında kim ne dille konuşursa konuşsun kimsenin karıştığı falan yok yeter ki bölücü olunmasın veya terör örgütlerine yandaşlık yapılmasın”,

Bunlar sistematik yapılan eylemler. Öyle hiç de sanıldığı gibi masum şeyler değil. Şimdi anadilimiz derler, sonra bağımsızlık. Ki bunu da diyorlar. Yavaş yavaş isyana hazırlık provaları… Devlet şu an izliyor, bakalım sonucu ne olacak.

En sonunda Kürtçüler bir futbol kalmıştı ona da el attılar, yat kalk Kürtçülük.

“TFF İZİN VERMEMELİ”

Amacı bütünleştirmek olan spor kulüplerinin bölücü faaliyetlere araç edilmesinin tehlikeli bir durum olduğunu kaydeden spor çevreleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ilgi bakanlıkların, kurumların sporun siyasete alet edilmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade ediyorlar.

“DEM’Lİ BELEDİYELERDEN TARAFTAR GRUPLARINA DESTEK”

Kulüplerin yanı sıra taraftar derneklerinin de bölücü amaçlar için yönlendirildiği belirtiliyor. Van’da sosyal medya hesaplarından bölücü siyasi paylaşımlar yapan, Gölkentliler ile Karakobralar Taraftar Dernekleri “PKK sizi tükürüğü ile boğar “ diyerek devlete kafa tutan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ı makamında ziyaret ederek forma hediye ederken; DEM’li Zeydan da belediye olarak her daim yanlarında olduklarını ifade etmişti. DEM’li Abdullah Zeydan ve sözde eş başkanı Neslihan Şedal Vanspor- Altınordu maçını Gölkentiler ve Karakobrlar taraftar gruplarıyla birlikte izlemişlerdi.

“AMEDSPOR’A KANDİL’DEN GÖLGE YÖNETİM”

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Amedspor’un yönetimi için Kandil tarafından gölge yönetim oluşturuldu. Aynı kaynaklar, “KCK benzeri bir yapı niteliği taşıyan ‘Devrimci Kültür ve Spor Komisyonu’nun başında Türkiye’den kaçan yasaklı eski HDP-DEM’li yöneticiler var. Bölge belediyeleri de bu projenin önemli unsurları arasında. Kandil’deki terör elebaşıları her fırsatta mevcut yönetime ‘takım bizim’ mesajı yolluyor. Diyarbakır merkezli kurulan istişare kurulunun yapısı ve alınan kararlarda da Kandil-PKK etkisi belirgin. Taraftar grupları ve Spor Taban Birlikleri’ de büyük oranda PKK-DEM etkisinde yapılar olma niteliği taşıyor” bilgisini paylaştı.

“AMAÇ AMEDSPOR’U MİLLİ TAKIM İLAN ETMEK”

Terör merkezi Kandil’in, bölgedeki DEM’li belediyeleri plana dahil ettiği, hedeflerinin “ Irak’ta kazandıkları bölgelerde sözde Kürdistan ligi kurmak, Amedspor’u da sözde ‘millî takım’ ilan etmek” olduğu basın yansımıştı.

Futbol kulüpleri ve sahlarının PKK tarafından istismar edilmesi karşında TFF’nin nasıl bir önlem alacağı spor çevreleri arasında merak ediliyor.