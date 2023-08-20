Yeşil Sol Parti Adana il binasına saldırı girişimi

Yeşil Sol Parti, bugün saat 10.30 sıralarında bir kadının Adana İl Örgütü'ne yanıcı maddeler bıraktığını ancak sıvıları ateşlemeden olay yerinden uzaklaştığını, aynı kadının saat 16.00'da parti etkinliği düzenlenen Seyhan İlçe Örgütü'ne girmeye çalışırken parti üyeleri tarafından yakalanarak polise teslim edildiğini duyurdu.

YSP'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Yeşil Sol Parti’nin konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımlar yapıldı:

“Kimliğini öğrenemediğimiz fotoğraftaki şahıs, bugün saat 10:30 sıralarında elinde bulunan bu yanıcı maddeleri Adana İl Örgütümüze bırakarak ayrılıyor ve 15 dakika boyunca il binamızda kalıyor. Şahıs, sıvıları ateşlemeden olay yerinden uzaklaşıyor. Şahsın yakalanması için gerekli işlemler başlatılmalıdır. Daha önce de denenmiş ama başarılı olunamamış bu saldırı girişimlerine karşı mücadelemiz sürecektir.

Adana İl Örgütümüze yanıcı madde ile yapılan saldırı girişiminde bulunan şahıs, saat 16:00'da etkinliğimiz olan Seyhan İlçe Örgütümüze de girmeye çalışmış ve oradaki arkadaşlarımız tarafından yakalanarak polise teslim edilmiştir. Şahıs, parti binamızda bulunan arkadaşlarımıza verdiği bilgide, kendisini polisin yönlendirdiğini belirtmiş ve saldırı girişiminde bulunan kişinin de kendisi olduğunu kabul etmiştir. Gelişmelere ilişkin Adana Milletvekilimiz Tülay Hatimoğulları ve avukatlarımız Adana İl Örgütümüzde saat 17:30’da açıklama yapacaktır.”

HDP'DEN PAYLAŞIM

HDP Adana İl Örgütü ise, kurumsal Twitter hesabından olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bu şahıs HDP Adana /Yeşil Sol İl Örgütüne saldırı girişiminde bulunmuştur. Bu tür saldırılar bizim siyasal faaliyetlerimizi engelleyemeyecektir.”

ADANA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli kadının akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Bugün saat 10.30 sıralarında Adana HDP İl Binası giriş kapısına bir kadın şahıs tarafından 3 ispirto şişesi ve 1 defter bırakılmıştır. Olaydan sonra yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren şahsın 1997 Osmaniye doğumlu A.C. isimli şahıs olduğu tespit edilerek Emniyet birimlerimizce yakalanmış, şahsın ilk sorgulamasında bahse konu materyalleri kendisinin bıraktığını doğruladığı, nedeni ile ilgili tutarsız cevaplar verdiği ve hareketlerinden akıl sağlığıyla ilgili dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.”

Açıklamanın sonunda ise olayla ilgili adli incelemenin çok yönlü devam ettiği belirtildi.