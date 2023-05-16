Yeşil Sol Parti: Oylarımız YSK eliyle başka partilere yazılmıştır

Yeşil Sol Parti tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada oylarının YSK tarafından başka partilere yazıldığı iddia edildi. Yeşil Sol, usulsüzlük yaşandığını belirttiği yerlerde itiraz ettiklerini duyurdu.

Yeşil Sol Parti: Oylarımız YSK eliyle başka partilere yazılmıştır

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 28. dönem milletvekili seçimlerinin ilk turunun tamamlanmasının ardından 28. dönem milletvekilleri belirlenirken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı.

Öte yandan siyasi partilerden seçim sonuçlarına itirazlar gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan ıslak imzalı tutanaklarla YSK’nın paylaştığı sonuçlar arasında fark olduğu iddia ediliyor.

Bu konuda Yeşil Sol Parti’den ilk açıklama geldi. Yeşil Sol, YSK eliyle oylarının başka partilere yazıldığını iddia ederek, usulsüzlük tespit edilen tüm sandıklara itiraz ettiğini açıkladı.

“OYLARIMIZ YSK ELİYLE BAŞKA PARTİLERE YAZILMIŞTIR”

Yeşil Sol Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

“Yüzlerce sandıkta oylarımız YSK eliyle başka partilere yazılmıştır. Arkadaşlarımız usulsüzlük tespit ettiğimiz tüm sandıklara itiraz etmiştir. Seçimin güvenli geçtiğiyle övünen YSK bu sahtekarlığı derhal düzeltmelidir! #YeşilSolPartininOylarıNerede”

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