Yeşilay 105'inci yılını kutluyor

Yeşilay gönüllüleri, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında, Yeşilay'ın "Bağımsız Gelecek ve Sağlıklı Nesiller" sloganıyla 105. yılını kutlamak için Rami Kütüphanesi'nde buluştu. Etkinlikte, Yeşilay gönüllüleri, şube müdürleri ve davetliler yer aldı.

'DÜNYANIN EN KAPSAMLI ÖNLEME ÇALIŞMASINI YÜRÜTÜYORUZ'

Etkinlikte konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, "Yeşilay ne yapıyor? 3 tane temel iş yapıyor. Bunlardan birincisi önleme çalışmalarımız. Önleme çalışmalarımızda temel hassasiyetimiz, hiçbir insan, ama özellikle de çocuklarımız, gençlerimiz, bağımlı olmasın hassasiyetimiz var. Çünkü biliyoruz ki, bir insanın başına gelebilecek en zor şey bağımlılıktır. Bir insanın içinde kendi düşmanını beslemesi, büyütmesi, kendi eliyle kendine zarar vermesi demektir bağımlılık. Ve sadece bağımlılık dendiğinde bedene verdiği zararlar belki düşünülüyor ama baktığımızda çok boyutlu, yıkıcı, onarımı zor zararlara sebep olan çok büyük bir sıkıntıdan bahsediyoruz. Psikolojik etkisinden bahsetmeden, ilişkileri etkisinden bahsetmeden, ekonomik katkısından bahsetmeden, insanın kendine dair ümidini, hayata dair heyecanını yıkan, yok eden bir problemden bahsediyoruz bağlılık dediğimizde. O yüzden bağımlılıkla alakalı büyük bir hassasiyetimiz var. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bir tane gündemimiz var. Başka hiçbir konuya dalmıyoruz, hiçbir yere dikkatimizi vermiyoruz. Sadece temel meselemiz temel derdimiz, hiçbir insanımız, hiçbir çocuğumuz gencimiz bağımlı olmasın. Bu noktada da dünyanın en kapsamlı önleme çalışmasını yürütüyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber yürüttüğümüz programda, anaokulundan liseye kadar her yıl en az 10 milyon çocuğumuza ulaşıyoruz. En az 2 milyon gencimize, anne babaya eğitim vermiş oluyoruz. Bu eğitimleri verirken onların gelişim dönemlerini, ihtiyaçlarını, pedagojik dillerini organize ederek, gözeterek geliştirdiğimiz eğitim programları ile gözetiyoruz" dedi.

'105 NOKTADA ÜCRETSİZ PSİKOTERAPİ HİZMETİ VEREN DANIŞMANLIK MERKEZLERİMİZ VAR'

Mehmet Dinç, "Türkiye'nin her yerinde bin 800 formatörümüzün desteğiyle, her noktaya, her köşeye, her mahalleye, her köye ulaşmaya hiçbir çocuğumuzu süreçten geri bırakmamaya çalışıyoruz. Ama bir şekilde herhangi bir çocuğumuz, gencimiz bağımlı olduysa ondan da asla vazgeçmiyoruz. Türkiye'nin her yerinde 105 noktada ücretsiz psikoterapi hizmeti veren danışmanlık merkezlerimiz var. Bunu çok önemsiyoruz çünkü Yeşilay uzun yıllar boyunca önleme çalışması yapmış, rehabilitasyon çalışmasında sorumluluğu üzerine aldığında, dünyadaki 20 tane ülkeyi araştırdı. Yaptığınız çalışmaların mutlaka bilimsel temelde analizlerini yaparak hesap verilebilir bir şekilde yapıyoruz. Biz böyle yapalım, böyle düşündük, hadi başlayalım demiyoruz. Önce dünya hangi noktaya gelmiş, biz yaparsak nasıl yapmamız lazım, mevcut tecrübe nedir onu değerlendirerek bir araştırma yaptık. İki sene süren araştırmamızın birinci senesinde dünyadaki en başarılı 20 tane ülkeyi örnek olarak aldık, çalıştık, ziyaret ettik. Onların geldiği noktada kendimizle alakalı, kendi modelimizle alakalı derslerimizi çıkardık. İkinci yılımızda da Türkiye'deki insanımızın ihtiyacına, kültürüne, aile yapısına, şartlarına, avantajlarımıza ve dezavantajlarımıza bakarak Türkiye'miz özel bir model geliştirmiş olduk. Pilot çalışmalarını yaptık, muhakkak yapıyoruz tüm çalışmalarımızda. Bu çalışmalar kapsamında Üsküdar'da ve Şanlıurfa Eyyübiye'de yaptığımız çalışmalar çok yüz güldürücü neticeler verince bütün Türkiye'ye bu çalışmayı çok kısa bir zamanda yaymış olduk" ifadelerini kullandı.

'BAĞIMLILIKTAN DOLAYI ISTIRAP ÇEKEN İNSANIMIZ VARSA YALNIZ DEĞİL'

Dinç, 1 milyonun üzerinde arama aldıklarını belirterek, "Bugün Türkiye'nin herhangi bir şehrinde, herhangi bir bağımlılıktan dolayı ıstırap çeken insanımız varsa yalnız değil, çaresiz değil. Yeşilay danışmanlık merkezimiz, uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarımızın marifetiyle onların her zaman yanında. 115 telefon hattını arayarak, ücretsiz bir şekilde en yakın Yeşilay danışmanlık merkezinden destek alabilirler. Şimdiye kadar 1 milyon 300 binin üzerinde aramaya psikolog arkadaşlarımız cevap vermiş oldular. Ve bu aramalarda psikoeğitime ihtiyacı olan insanımıza eğitim, bilgi paylaşmaya ihtiyacı olan insanımıza bilgi paylaşımımızı, hususi desteğe ihtiyaç olan bağımlılıktan dolayı ıstırap yaşayan insanımıza da randevular üzerinden çalışma yaptılar" diye konuştu.