Yeşilay şube başkanı uyuşturucudan tutuklandı. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı an

Toplumu ve gençliği bağımlılıklardan korumak amacıyla kurulan Yeşilay'dan akıllara durgunluk veren bir haber geldi.

Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu'nun aracında uyuşturucu maddeyle yakalandığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kilis’ten araç konvoyuyla Şanlıurfa’ya geçti. O sırada bir kaza meydana geldi. Kazada araçlardan birinde uyuşturucu çıktı. Aracın sahibinin ise yapılan araştırmalar sonucu Yeşilay’ın şube başkanı olduğu ortaya çıktı.

Yeşilay Başkanı Ahmet Zorlu’nun kullandığı araç, Şanlıurfa yolundan dönerken kazaya karıştı.

Gaziantep’teki bir tamirciye bırakılan araçtan uyuşturucu çıktığı belirtildi. Tamirciler durumu ekiplere bildirdi.

Jandarmanın yaptığı çalışmalar sonucunda araçta 800 gram uyuşturucu, hassas terazi, tuşlu telefon bulundu.

Kilis’teki Ahmet Zorlu Gaziantep’e çağrıldı. İfadesi alınan Zorlu mahkeme tarafından tutuklandı.

Hakkında yapılan suçlamaları reddeden Zorlu “Benim haberim yok, araç kiralık” diyerek kendini savundu. Jandarma ihbarın yapıldığı telefonu araştırdığı belirtildi.

AHMET ZORLU KİMDİR?

Ahmet Zorlu, AKP Kilis eski Milletvekili Reşit Polat’ın danışmanlığını da yaptı.

2019 yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ‘’Sigara, alkol, uyuşturucu bağımlılığına karşı’’ yarışma düzenleyen Ahmet Zorlu, dereceye giren öğrencilere plaket de verdi.