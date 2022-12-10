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Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.

Siyah beyaz Türk filmlerinin yıldızı 78 yaşındaki sinema oyuncusu Devlet Devrim'den kötü haber geldi. Usta isim yoğun bakıma kaldırıldı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 07:51
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Yeşilçam sinemasının efsane yıldızlarından Devlet Devrim yoğun bakıma kaldırıldı.

Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
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Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen Onur Akay, Yeşilçam’da çok sayıda sinema filminde rol alan ünlü oyuncu Devlet Devrim’in yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu

78 yaşındaki usta oyuncu için dua isteyen Akay, “Değerli oyuncumuz Devlet Devrim’in kalp ritmi 30’a düşünce, acilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Devrim, yoğun bakıma alındı.” ifadelerini kullandı.

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