Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen Onur Akay, Yeşilçam’da çok sayıda sinema filminde rol alan ünlü oyuncu Devlet Devrim’in yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu

78 yaşındaki usta oyuncu için dua isteyen Akay, “Değerli oyuncumuz Devlet Devrim’in kalp ritmi 30’a düşünce, acilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Devrim, yoğun bakıma alındı.” ifadelerini kullandı.