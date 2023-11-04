Yeşilçam’ın efsane ismi oto sanayide restoran açtı. Masa silip sipariş alıyor

Sibel Turnagöl, Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde restoran açtı. Ünlü oyuncu, yemekleri kendi elleriyle servis ediyor.

Yeşilçam’ın efsane ismi oto sanayide restoran açtı. Masa silip sipariş alıyor

Yeşilçam sinemasında rol aldığı cesur filmlerle akıllara kazınan Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik’le evlendikten sanat dünyasından uzaklaşmıştı.

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Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; Turnagöl’ün, eşine ait Çiftkurtlar Otomotiv’in Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki binasının girişinde restoran açtığı ortaya çıktı. Maslak Sofra adını taşıyan mekân, sanayi sitesindeki çalışanlara hizmet veriyor.

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HEM PATRON HEM GARSON

Sibel Turnagöl, patronu olduğu Maslak Sofra’da her gün canla başla çalışıyor, hemen her işe el atıyor.

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Ünlü oyuncu kimi zaman ocağın başına geçip yemek pişiriyor, kimi zaman da siparişleri alıp servis yapıyor, masaları toplayıp siliyor. Turnagöl, işine olan aşkıyla müşterilerinden takdir topluyor.

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