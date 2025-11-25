Yeşilçam’ın altın çağının en parlak isimlerinden Ediz Hun, sevdikleriyle birlikte yeni yaşına adım attı.

Sayısız klasikte başrol oynayan usta oyuncu, 85. yaş gününü neşeyle kutladı.

Hayranlarının adeta mesaj bombardımanına tuttuğu ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

Takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.İki katlı pastasının önünde gülümseyerek poz veren Ediz Hun, paylaşımına şu içten notu ekledi:

"Değerli dostlarım, nazik mesajlarınız beni çok mutlu etmiştir. Size sonsuz teşekkürlerimle birlikte, Sevgi ve Saygılarımı sunuyorum."

EDİZ HUN KİMDİR?

Babası Çerkes, annesi Rumeli göçmeni olan Ediz Hun, 1940’ta İstanbul’da dünyaya geldi. Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra Almanya’da üniversiteye başladı.

1963’te Ses dergisi kapak yarışmasında dereceye girerek aynı yıl “Genç Kızlar” filmiyle sinemaya adım attı.

Yeşilçam’ın en parlak döneminde yüzlerce filmde rol aldı.1970’lerin ortasında başlayan seks filmleri furyasına katılmayı reddederek sinemayı bıraktı.

Norveç’e giderek Oslo ve Trondheim Üniversitelerinde Biyoloji ve Çevre Bilimleri okudu, ikincilikle mezun oldu.

1991-1993 yılları arasında Çevre Bakanlığı Başdanışmanlığı ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

1999’da Anavatan Partisi’nden İstanbul milletvekili seçildi, 1999-2002 arasında TBMM’de görev yaptı. Marmara ve Okan Üniversitelerinde ekoloji ve çevre bilimleri üzerine öğretim üyeliği yaptı, hâlâ yapmaktadır.

3 Ocak 1973’te THY hostesi Berna Hun ile evlendi. Çiftin Bengü (1974) ve Burak (1981) adında iki çocuğu oldu.

