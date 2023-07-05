Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen'den üzen haber. "Dualarınızı bekliyorum"

Yeşilçam'ın yıldızlarından Itır Esen'den kötü haber geldi. Usta oyuncunun bugün ameliyat olacağı öğrenildi. Kendisi için kan bağışı çağrısı yapılan Itır Esen, sevenlerinden dua istedi.

Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen'den üzen haber. "Dualarınızı bekliyorum"

Yeşilçam'da oyunculuğu ve güzelliğiyle öne çıkan isimlerden biri olan usta oyuncu Itır Esen'in sağlık sorunları yaşadığı ve bugün ameliyat olacağı ortaya çıktı. Kendisi için Twitter'da kan çağrısı yapılan Esen, sevenlerine seslenerek, "Dualarınızı bekliyorum" dedi.

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"DUALARINIZI BEKLİYORUM"

Aile Şerefi, Gülen Gözler ve Aşkı Memnu, Doktorlar, Kırmızı Oda gibi başarılı projelerde rol alan usta oyuncu Itır Esen'in ameliyat olacağını söyleyen ve kan bağışı çağrısı yapan Murat Özen, "Canım Itır Esen yarın (bugün) çok önemli bir ameliyata giriyor. Sabah hastanede kan ihtiyacı olabilir. Itır Esen için o rh pozitif kan lazım" diyerek bir paylaşımda bulundu.

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Özen'in paylaşımını gören Esen ise "Dualarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim kardeşim" diyerek dua istedi.

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