Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti. Kemal Sunal ile oynadığı filmle biliniyordu

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Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti. Kemal Sunal ile oynadığı filmle biliniyordu
Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ 81 yaşında hayatını kaybetti. Ferdağ, Kemal Sunal'ın 'Kapıcılar Kralı' filminde oynadığı rolle biliniyordu.

Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ 81 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun sabah satlerinde Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 81 yaşındaki Ferdağ, uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu.

Oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı "Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla verdi.

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SEVDA FERDAĞ KİMDİR?

1942'de Edremit'te doğan Ferdağ, 1958'de rol aldığı O Günden Sonra filminin başarısız olması sonucu Almanya'ya yerleşti.

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Ablasının ısrarlarıyla 1963'te Türkiye'ye dönen Sevda Ferdağ, 'Azrailin Habercisi' ile oyunculuğa yeniden başladı. Bu filmle büyük ilgi gören Ferdağ, 2009'a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı.

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Ferdağ, Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı Kapıcılar Kralı adlı filmdeki rolüyle biliniyordu.

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