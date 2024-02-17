ABD İsrail'e yeni silah sevkiyatına hazırlanıyor. Ünlü Amerikan gazetesi iddia etti

İsrail, Filistin'e saldırıları 134 gündü devam ediyor. Ölü sayısı 29 bine yaklaştı. İsrail'in sivil katliamı sürüyor. İsrail ordusunun yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda can kaybı her gün yükseliyor.

Dünyanın dört bir yanından Gazze'deki sivil katliamına tepki yağarken, ABD'li ünlü gazete Wall Street Journal gazetesinden dikkat çeken bir iddia geldi. O iddia ABD'nin İsrail'e yeni bir silah sevkiyatına hazırlandığını yönündeydi.

Bu arada Güney Afrika'nın İsrail’in beklenen Refah operasyonu için yaptığı “yeni tedbir” başvurusuyla ilgili Uluslararası Adalet Divanı ise ek tedbirler alınmasını reddetti. Adalet Divanından dün akşam yapılan açıklamada, 26 Ocak’ta İsrail hakkında verilen 6 tedbir kararının Refah da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin tamamında geçerli olduğu belirtildi. İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güvenliğini sağlama yükümlülüğü olduğu vurgulanan açıklamada, Soykırım Sözleşmesi'ne ve tedbir kararlarına eksiksiz bir şekilde olarak uymak zorunda olduğu ifade edildi.