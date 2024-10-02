Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın, günler sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Usta oyuncu Filiz Akın, hasta yatağından fotoğraf paylaştı.

81 yaşındaki usta oyuncu, sosyal medya hesabından yaklaşık 40 gün sonra ilk kez bir paylaşım yaptı.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TABURCU OLABİLİR

Usta oyuncu Filiz Akın’ın hastaneden birkaç gün içinde taburcu olabileceği söylendi.

Geçtiğimiz kasım ayında da hastaneye kaldırılmış ve bir süre sonra taburcu olmuştu.

KANSERE YAKALANMIŞTI

Filiz Akın, 2002 yılında geniz kanserine yakalanmıştı. Ayrıca ünlü oyuncu, 2022 ve 2023'te ise sol kulağında kanserli doku ses tellerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle operasyon olmuştu.