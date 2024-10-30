Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nuri Alço yoğun bakımda! Eşi son durumunu açıkladı

Evinde rahatsızlanan Nuri Alço, apar topar hastaneye kaldırılmıştı, ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.

KALP PİLİ TAKMIŞTI

Tedavi sürecinde kalbinde de sorun olduğu tespit edilen usta oyuncu Ankara'da kalp pili takılmıştı.

Sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen Alço, karın bölgesindeki ağrılardan duyduğu şikâyet üzerine hastaneye gitti.

AMELİYATA ALINDI

Bağırsak yapışması rahatsızlığı olduğu tespit edilen ünlü oyuncu, ameliyata alındı. Nuri Alço’nun eşi Alço’nun sağlık durumunu açıkladı.

'ÇOK ZOR BİR SÜREÇ'

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, ameliyatın sona erdiğini duyurdu. Burcu Alço eşinin son sağlık durumunu şu sözlerle açıkladı; "Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok... Şu an yoğun bakımda, kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı... Rabbim bizlere bağışladı..."