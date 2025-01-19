Yeşilırmak köpürdü. Nedeni açıklandı

Kaynak: İHA

Amasya'nın Taşova ilçesinin ortasından geçen Yeşilırmak Nehrinde kirlilikten dolayı köpürme yaşandı. Su yüzeyinde zirai ilaç atıkları ve şişeler görüldü.

Yeşilırmak Nehri'nde kirlilik sebebiyle köpürme görüldü. Nehir yüzeyinde zirai ilaç atıkları ve şişeler olduğu görüldü.

aw373399-01.jpg

37 yıl sonra döndüğü memleketinde Yeşilırmak Nehri'nin eski halini görememekten çok üzüntü duyduğunu belirten Hüseyin Şahin, “Sanki 80'li 90'lı yıllardaki Haliç'i gibi olmuş. Yeşilırmak'ımız can çekişmekte. Bunu böyle görmek gerçekten beni derinden üzüyor. Kimyasal atıkların pervasızca atılması, yani fabrikalarımızın filtre, arıtma takmaması bunun göstergesi” dedi.

aw373399-02.jpg

Kirliliğin artmaması için tedbirler alınmasını isteyen Şahin, “Yukarıdan baktığımızda balıkları görürdük eskiden. Su içilecek kıvamdaydı. İnsanlar burada harmanlarını sürdükten sonra buğdaylarını yıkardı. Su o kadar temizdi. Halk plajı gibiydi burası. O jenerasyonun hepsi yüzmeyi Yeşilırmak'ta öğrenmiştir. Ama şimdi parmağını sokabilecek bir nitelikte olduğunu düşünmüyorum bu suyun” diye konuştu.

aw373399-03.jpg

aw373399-04.jpg

aw373399-05.jpg

aw373399-06.jpg

aw373399-07.jpg

Son Haberler
CHP’ye erken uyarı: İktidar sertleşecek, İmamoğlu’nun önünü kesecek
CHP’ye erken uyarı: İktidar sertleşecek, İmamoğlu’nun önünü kesecek
Avcılar’da zabıta mühürledi onlar hizmete açtılar! Üretim yaparken yakalandılar
Avcılar’da zabıta mühürledi onlar hizmete açtılar! Üretim yaparken yakalandılar
İplik Mahallesi’nde muhtarlık seçimi heyecanı: 4 aday yarışıyor
İplik Mahallesi seçim heyecanı
Apple'dan TikTok dahil 10 uygulamaya erişim engeli
Apple'dan TikTok dahil 10 uygulamaya erişim engeli
ABD Ordusu'nda skandal: Askerlerin hacklerla bağlantısı ortaya çıktı
ABD Ordusu'nda skandal: Askerlerin hacklerla bağlantısı ortaya çıktı