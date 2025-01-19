Yeşilırmak köpürdü. Nedeni açıklandı

Yeşilırmak Nehri'nde kirlilik sebebiyle köpürme görüldü. Nehir yüzeyinde zirai ilaç atıkları ve şişeler olduğu görüldü.

37 yıl sonra döndüğü memleketinde Yeşilırmak Nehri'nin eski halini görememekten çok üzüntü duyduğunu belirten Hüseyin Şahin, “Sanki 80'li 90'lı yıllardaki Haliç'i gibi olmuş. Yeşilırmak'ımız can çekişmekte. Bunu böyle görmek gerçekten beni derinden üzüyor. Kimyasal atıkların pervasızca atılması, yani fabrikalarımızın filtre, arıtma takmaması bunun göstergesi” dedi.

Kirliliğin artmaması için tedbirler alınmasını isteyen Şahin, “Yukarıdan baktığımızda balıkları görürdük eskiden. Su içilecek kıvamdaydı. İnsanlar burada harmanlarını sürdükten sonra buğdaylarını yıkardı. Su o kadar temizdi. Halk plajı gibiydi burası. O jenerasyonun hepsi yüzmeyi Yeşilırmak'ta öğrenmiştir. Ama şimdi parmağını sokabilecek bir nitelikte olduğunu düşünmüyorum bu suyun” diye konuştu.