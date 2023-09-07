Yeşim Ceren Bozoğlu 'erkeğin beyaz atlısını' tarif etti

Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, katıldığı Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler programında “Erkeğin beyaz atlısını nasıl ayırt edersin?” diyerek verdiği tarifle sosyal medyada viral oldu.

Oyuncunun bir erkekte olması gereken özellikleri anlatırken 3 başlık saydı.

Beyaz atlı prenste olması gereken ilk özelliğin cömertlik olması gerektiğini vurgulayan Bozoğlu, ikinci olarak erkeğin çözüm marifeti olması gerektiğini öne sürdü. Bozoğlu son olarak da erkeğin biraz ‘amele’ olması gerektiğini savunup “Tornavidayı alıp uzaydan gelmiş bir nesne gibi bakmayacak” dedi.