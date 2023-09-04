Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım neden gündem oldu?

Buket Aydın'ın Ebrar Karakurt ile ilgili açıklamalarına Yeşim Salkım’dan olay yaratacak tepki gecikmemişti. İkili arasında polemik büyürken Yeşim Salkım’a ilişkin pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım neden gündem oldu?

Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım neden gündem oldu?

Yeşim Salkım ve Buket Aydın’ın polemiği sosyal medyada gündem oldu. Birbirlerine ağır sözler sarf eden Buket Aydın ve Yeşim Salkım’ın hayatına dair ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım neden gündem oldu?

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YEŞİM SALKIM KİMDİR?

Yeşim Salkım 1968 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Annesinin adı Sevim’dir. Erkek kardeşinin adı Serhat. Ankara Kavaklıdere’de büyüdü.

Yeşim Salkım Fransız anaokuluna gitti. İlkokuldan sonra St. Benoit’da okudu. Ticaret lisesinde okudu. Henüz sadece altı yaşındayken, Saklambaç gazetesinin düzenlediği bir yarışmada “Fotoroman Kraliçesi” seçilmiştir.

Müziğe karşı ilgisi ve yeteneğiyle dikkat çeken Yeşim Salkım, yüksek öğrenimini müzik üzerine yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur.

Yeşim Salkım, dönemin popüler barlarından Şaziye’de çıkarken, ilk gördüğünde ‘Ne kadar beyefendi bir insan’ diye düşündüğü Fenerbahçe Başkanı Ali Şen‘in oğlu Metin Şen’le birlikte olmaya başladı. İlk albüm ‘Hiç Keyfim Yok’, Şen’le iki yıldır birlikte olduğu 1993’de geldi. Metin Şen’le ilişki iki buçuk yıl sürdü.

İlk albümünü 1993’te çıkaran Yeşim Salkım, Türk Pop Müziği alanında çalıştı. 1996 yılında Eşkıya filmi ile kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı.

Yeşim Salkım’ın sinema ve oyunculuk kariyeri 2001 yılında çevirdiği “Şarkıcı” adlı filmdeki başrolüyle, Türk Sinemasının Oscar’ı sayılan Altın Portakal ödülünü kazanmasıyla zirveye ulaştı.

1997’de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu.Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık (şarkıcı) gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı.

Yeşim Salkım, Yıldırım Mayruk, Cengiz Abazoğlu ve Cemil İpekçi gibi dünyaca ünlü Türk modacılarının bir çok defilesinde şeref konuğu olarak podyuma çıktı.

Yeşim Salkım 2016 yılında Makas adlı filmde rol aldı.

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