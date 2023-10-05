Yeşim Salkım'dan acı itiraf: Cinsel şiddete uğradım

Kadına şiddet konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen sezonun en iddialı sinema filmlerinden "Serçenin Gözyaşı" için Sofitel Taksim İstanbul Otel'de basın toplantısı yapıldı.

Basın toplantısına, filmin oyuncuları Ezgi Şenler, Yeşim Salkım, Sedef Şahin, Soydan Soydaş, Evren Erler, Arzu Cabar, Yağızkan Dikmen, Kubilay Penbeklioğlu ve Gülsüm Sayar'ın yanı sıra yönetmen Aysun Akyüz Mehdiabbas, senarist Şengül Boybaş, filmin hikaye yazarı gazeteci Ali Eyüboğlu ve yapımcı Çağla Başak Çobanoğlu katıldı.

Avukat Ayten rolüyle izleyeceğimiz Yeşim Salkım, filmin bazı bedeller ödense de kadınların eğer isterse her şeyi başarabileceğini vurguladığı söyledi.

Salkım şunları anlattı:

"Böyle bir proje geldiğinde Ali Eyüboğlu beni ‘Ayten’ diye aradı. Hatta telefonları karıştırdı diye düşündüm! Dedi ki 'Bir hikayem var yer alır mısın'?. 'Tabi ki seve seve' dedim. Kadına şiddetin kız çocuklarına olan şiddetin ne kadar ağır olduğunu ve bazı bedellerin böyle ödendiğini ama eğer istersek biz kadın olarak her şeyi başarabileceğimizi, onun annesinden ona miras kalan doğruluğu, dürüstlüğü, cesareti ve vazgeçmemeyi nasıl sürdürdüğünü sürpriz finalde göreceksiniz. Bu ülkenin güzel kadınlarına hediyesidir bu film. Diliyorum ki ülkemizde bazı şeyleri en azından tam olarak değiştiremesek de sanatla cevabını vermiş olacağız."

"16 YAŞINDA ACI BİR TECRÜBEYLE KARŞILAŞTIM"

Basın mensuplarının "Başınıza bu tarz olaylar, şiddet, taciz gibi olaylar geldi mi ya da gelmeyen var mı" sorusuna da yanıt veren Yeşim Salkım yaşadığı olayı aktardı: "Öncelikle 33 yıldır bu mesleği yapıyorum. İyi bir ailede yetiştim. Öğretmen bir baba, asker bir dede. Ben her konuda şiddete uğramış bir kadınım. Gerek sözel, gerek cinsel. Bunu kitabımda herkes yakında nisanda inşallah okuyacak ama şu kadarını söylemek istiyorum ki ilk kez açıklayacağım bir şey bu. 16 yaşındayken ben de her genç kızın yaşamak istemediği ve hayallerinin olduğu bir çağda çok acı bir tecrübeyle karşılaştım. Kadınlarımızın, genç kızlarımızın ülkemizdeki eğitimin değişmesi gerektiğini savunuyorum. Kadın susunca onun çocuğu da susuyor ve susmaya mahkum kalıyoruz. Kadın değişirse çocuk değişir, çocuk değişirse dünya değişir. Ben susmadım ailemle paylaştım, annemle paylaştım. Başınıza ne gelirse gelsin erkek kadın, çoluk çocuk fark etmiyor. Sizin bedeniniz sizin kararınız. Dolayısıyla lütfen gidin ve bir yerlerde ses olun, ses çıkartın."

Ezilen, şiddete uğrayan, taciz edilen, öldürülen, ön yargılar nedeniyle toplum dışına itilen kadınların dramını beyazperdeye “Serçenin Gözyaşı”, 20 Ekim 2023'te sinemaseverlerle buluşacak.