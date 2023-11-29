Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı.: Çok düşündüm ama yapmadım

Yeşim Salkım boşandığı iş insanı Hakan Uzan'la ilgili Enver Aysever'e yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Aldatıldığını söyleyen Yeşim Salkım "Açık açık söyleyeyim o kadar aldatıldım ki aldatayım da içim rahatlasın dedim" yorumuyla şaşırttı

KAYNAK: Haber Merkezi
Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı.: Çok düşündüm ama yapmadım

Yeşim Salkım 2001 yılında boşandığı iş insanı Hakan Uzan'a dair zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Daha önce "Evlendiğim gün ‘Ben ne yaptım’ dedim. Ben onun gözünde bir eşyaydım. Evlenmiştik ve bitmişti" diyen Salkım katıldığı yayında ilginç ifadeler kullandı.

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Enver Aysever'e konuk olan şarkıcı "Ben Hakan ile evlendiğimde 26 yaşındaydım, o beni aldattı ben onu aldatmadım aldatmayı da çok düşündüm, açık açık söyleyeyim o kadar aldatıldım ki aldatayım da içim rahatlasın dedim" diyerek şaşırttı.

Salkım "Ben o evlilikte çok yaralanmıştım çok gençtim gençliğimin verdiği cehaletle her şeyi yapabilecek durumdaydım, dedim ki 'Beni boşa yoksa seni aldatacağım' dedim" itirafıyla gündem oldu.

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