Yeşim Salkım'ın Dilan Polat isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Yeşim Salkım, uzun süredir Dilan Polat yayınları yapanlara seslendi. Dilan Polat’ı konuştuğunuz kadar depremde can veren insanların haklarını savunmadınız! Hepiniz şöhret meraklısısınız!" diyerek tepki gösteren Salkım sosyal medyayı ikiye böldü.

Turgay Tütüncü
Yeşim Salkım'ın Dilan Polat isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Dilan Polat ve ailesinin lüks yaşantısını sonrası yapılan soruşturma derinleşmiş ve aile günler süren sorgulardan sonra tutuklanmıştı. Kara para aklama, vergi kaçırma gibi iddialarla suçlanan aile günlerdir sosyal medyada gündemde.

s-e2068f543ffded0c003234d34d69a50886a99822.webp

Bu konuda gerek avukatlar, gerek gazeteciler gerekse fenomen isimler sık sık açıklamada bulunuyor. Sosyal medyada gündem olan Dilan Polat konusu sonrası Yeşim Salkım isyan etti.

ekran-goruntusu-2023-11-05-123920.png

Salkım açıklamasında "Depremde can veren insanların da haklarını bu şekilde arıyor musunuz? Hiç müteahhitleri dile getiriyor musunuz? Yok, çünkü bunlar size ün, şöhret getirmez. Gerçekten adalet arayışında değilsiniz! Hiç bunlarla da ara sıra ilgileniyor musunuz? Hiç bunları da kurcalıyor musunuz?" diyerek isyan etti.

640xauto-2-003.webp

"ŞÖHRET DERDİNDESİNİZ"

Yeşim Salkım devamında ise "Orada gerçekten acı var burada biraz da dedikodu var, nasıl gündem olabilirim var öbür tarafta insan hakları var. Çünkü siz işinize geleni yapan insanlarsınız. Siz sadece şöhret derdindesiniz başka da bir halt bilmiyorsunuz" diyerek sinirlendi.

Öne Çıkanlar
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Son Haberler
ABD ve İsrail Gazze konusunda ayrışabilir. ABD basınından flaş iddia Dünya
ABD ve İsrail Gazze konusunda ayrışabilir. ABD basınından flaş iddia
Altın Kafes konusu nedir? Altın Kafes ne zaman başlıyor? Magazin
Altın Kafes konusu nedir? Altın Kafes ne zaman başlıyor?
Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Utanç verici bir geceydi Spor
Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Utanç verici bir geceydi
Ağrı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü Gündem
Ağrı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Roma dönemine ait mezar steli bulundu Kültür Sanat
Roma dönemine ait mezar steli bulundu
Yabancılar Merkez Bankası'ndan sinyali aldı. Yatırımcılar dikkat Ekonomi
Yabancılar Merkez Bankası'ndan sinyali aldı. Yatırımcılar dikkat
Bin nasihatten bir musibet yeğdir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Bin nasihatten bir musibet yeğdir atasözünün anlamı nedir?