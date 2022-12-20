20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Seven Nişanyan seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Bir zamanlar hızlı AKP'li, yetmez ama evetçi ve tetikçi Taraf'ın yaza

Seven Nişanyan seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Bir zamanlar hızlı AKP'li, yetmez ama evetçi ve tetikçi Taraf'ın yazarıydı

Eski AKP’li ve yetmez ama evetçi firari Sevan Nişanyan, ekonominin sanıldığı kadar kötü olmadığını savunarak Türkiye’de iktidarın değişmeyeceğini iddia etti.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 12:14
Takip Et

Yetmez ama evetçi, tetikçi Taraf'ın yazarı firari Seven Nişanyan seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Bir zamanların hızlı AKP'lisiydi

Seven Nişanyan seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Bir zamanlar hızlı AKP'li, yetmez ama evetçi ve tetikçi Taraf'ın yazarıydı
+
Aa
-

2017 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden, skandallarıyla gündem olan bir zamanların hızlı AKP’lisi ve yetmez ama evetçisi yazar Sevan Nişanyan, AKP iktidarının devam edeceği iddiasında bulundu.

Twitter’da “NisanyanHimself” kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan Nişanyan, “Bundan hiç şüpheniz olmasın” diyerek önümüzdeki yıl içinde Türkiye'de iktidarın değişmeyeceğini dedi. Paylaşımında “Öyle ya da böyle seçim yapılacak ve Erdoğan kazanacak” diye devam eden Nişanyan, “Ekonomik durum hiç de öyle sandığınız kadar kötü değil. Arkadaşlarımın işleri fıstık gibi yürüyor." ifadesini kullandı.



NEDEN HAPSE GİRDİ?
Şirince’de SİT alanındaki arazide iki kez mühürlenmesine rağmen ev yapması gerekçesiyle 2 0cak 2014 tarihinde tutuklanarak cezaevine giren Nişanyan, 2017 yılında Foça Açık Cezaevi’nden firar etti.



YUNANİSTAN’A SIĞINDI, İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİ
Firarın ardından Yunanistan'ın Sisam adasında dört yıl boyunca yaşayan Nişanyan, Ekim 2021'de Sırbistan’ın başkenti Belgrad üzerinden Sisam adasına dönerken Yunanistan makamları tarafından “persona non grata” (istenmeyen kişi) ilan edilerek sınır dışı edildi. Nişanyan 2,5 ay sonra Yunanistan'a döndü.



BİR ZAMANLARIN EN ATEŞLİ AKP’LİSİYDİ
FETÖ’nün operasyon aygıtı Taraf Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Nişanyan, 2010 Referandumu’nda “Yetmez ama evet” saflarındaydı. Kavga ettiği eşinin üzerine başından aşağı dışkı dolu kavanoz döken Nişanyan skandal açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

yenicaggazetesi.com.tr

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

ayıp
20.12.2022 13:18
o zaman dönsene ülkeye bit yavrusu!  
 
vatandaş
20.12.2022 13:10
Arkadaşların akp liler de ondan. İşlerinin fıstık gibi olması ondandır.  
 
Poyraz
20.12.2022 13:07
3-5 yerden maaş alanların işleri tıkırında  
 
TÜM YORUMLAR (10)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
1
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
2
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
3
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
4
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
5
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
6
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
7
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.