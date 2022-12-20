Seven Nişanyan seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Bir zamanlar hızlı AKP'li, yetmez ama evetçi ve tetikçi Taraf'ın yazarıydı

2017 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden, skandallarıyla gündem olan bir zamanların hızlı AKP’lisi ve yetmez ama evetçisi yazar Sevan Nişanyan, AKP iktidarının devam edeceği iddiasında bulundu.



Twitter’da “NisanyanHimself” kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan Nişanyan, “Bundan hiç şüpheniz olmasın” diyerek önümüzdeki yıl içinde Türkiye'de iktidarın değişmeyeceğini dedi. Paylaşımında “Öyle ya da böyle seçim yapılacak ve Erdoğan kazanacak” diye devam eden Nişanyan, “Ekonomik durum hiç de öyle sandığınız kadar kötü değil. Arkadaşlarımın işleri fıstık gibi yürüyor." ifadesini kullandı.







NEDEN HAPSE GİRDİ?

Şirince’de SİT alanındaki arazide iki kez mühürlenmesine rağmen ev yapması gerekçesiyle 2 0cak 2014 tarihinde tutuklanarak cezaevine giren Nişanyan, 2017 yılında Foça Açık Cezaevi’nden firar etti.







YUNANİSTAN’A SIĞINDI, İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİ

Firarın ardından Yunanistan'ın Sisam adasında dört yıl boyunca yaşayan Nişanyan, Ekim 2021'de Sırbistan’ın başkenti Belgrad üzerinden Sisam adasına dönerken Yunanistan makamları tarafından “persona non grata” (istenmeyen kişi) ilan edilerek sınır dışı edildi. Nişanyan 2,5 ay sonra Yunanistan'a döndü.







BİR ZAMANLARIN EN ATEŞLİ AKP’LİSİYDİ

FETÖ’nün operasyon aygıtı Taraf Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Nişanyan, 2010 Referandumu’nda “Yetmez ama evet” saflarındaydı. Kavga ettiği eşinin üzerine başından aşağı dışkı dolu kavanoz döken Nişanyan skandal açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.



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