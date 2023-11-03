YHT ile seyahat eden yolcu sayısı 80 milyona yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerle (YHT) bugüne kadar 79 milyon 581 bin vatandaşa hızlı, konforlu, ekonomik ve güvenli seyahat imkanı sunduklarını bildirdi.

KAYNAK: AA
YHT ile seyahat eden yolcu sayısı 80 milyona yaklaştı

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2009'da Ankara-Eskişehir, 2011'de Ankara-Konya, 2014'te Ankara-İstanbul, 2022'de Konya-Karaman YHT hatlarını açtıklarını belirterek, son olarak 27 Nisan'da Ankara-Sivas YHT Hattı'nı vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade etti.

Türkiye'nin, YHT teknolojisi kullanan dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ıncı ülke konumuna yükseldiğine işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Yüksek hızlı trenler, mesafeleri kısaltarak vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyor. Yüksek hızlı tren hatlarımızı yaygınlaştırmak için çalışmalarımız hız kesmeden sürdürüyoruz. 2053 Ulaştırma Master Planı çerçevesinde YHT hatlarıyla 52 ilimizi daha birbirine bağlayacağız. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir ile Ankara-Bursa YHT hatlarında yapım çalışmalarımız devam ediyor."

Bakan Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenlerimizle bu zamana kadar taşınan yolcu sayımız 80 milyona yaklaştı. Şu ana kadar 79 milyon 581 bin vatandaşımıza hızlı, konforlu, ekonomik ve güvenli seyahat imkanı sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

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