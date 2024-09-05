Yiğit Bulut ile Mehmet Metiner kavgası alevlendi: Çer çöplerin tuzağına düşmem

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çekip yemin eden teğmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Bu görüntülerden Erdoğan'a ve hükümete mesaj verildiği şeklinde yorumlar yapılması, eski vesayet anlayışının diriltilmesi meselesidir. Ayrıca, bu yorumlara cevap verirken teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez" dedi.

Çelik'in açıklamalarını içeren videoyu paylaşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Twitter'da şu ifadeleri kullandı: "Teğmenler ve yemin töreni ile ilgili Ömer Çelik ne diyorsa odur! Çer çöpün dışlanmışların, büyük Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetler arasında fitne çıkarma çabası nafiledir! Hangi partiden olursa olsun kripto FETÖ’cülerin fitne çıkarma çabasına karşı dikkatli olalım!"

“SENİN GİBİ ÇER ÇÖPLER SAYESİNDE BU HALE GELDİK”

Bulut'un açıklamalarına tepki gösteren eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Twitter'da bir dizi paylaşım yaparak tartışmayı alevlendirdi. Metiner, "Haddini bil de konuş! Her karşı çıkanı veya eleştireni bu üslupla suçlaman hadsizliğin ifadesidir. Senin gibi çer çöpler sayesinde AK Parti’miz bu hale geldi. Fitneci olan senin dilindir" dedi.

“DÜŞKÜN ADAMLARIN TAVRI”

Metiner, ayrıca, "Parti sözcümüz Ömer Çelik’i bize karşı kullanmak, bizi de partimizin karşısında konumlandırmak, ancak kişisel hesaplarını kendisi adına görme cesareti olmayan düşkün adamların tavrıdır" ifadelerini kullandı.

“HDP KÖKENLİLERİN SALDIRISINA DAHA FAZLA SUSAMAM”

Metiner'in sert eleştirileri sonrası Yiğit Bulut, "Sevgili Dostlar, AK Parti sözcüsü Çelik ne diyorsa o, partinin resmî sözcüsüdür dediğim için, HDP kökenliler tarafından sözlerim çarpıtılarak linç ediliyorum! Söz konusu büyük Türk milleti olunca, HDP’lilerin saldırılarına daha fazla susamam! Yarın ben konuşacağım" açıklamasında bulundu.