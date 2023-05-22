Yiğit adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Yiğit isminin anlamını araştırıyor. Peki, Yiğit ne demek? Yiğit isminin anlamı nedir?

YİĞİT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Yiğit ismi ne demek ve ne anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Güçlü ve yürekli, kahraman, alp.

- Gözü pek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen (kimse)

- Delikanlı, genç erkek.

YİĞİT İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Yiğit ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Yiğit adını koymak caizdir.

YİĞİT İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELER?

Yiğit isminde olanların güçlü sezgileri vardır, olayları analiz etme, sonuca varma konusunda oldukça iyidir.

Mükemmeliyetçi bir karaktere sahiptir, bu özelliği aşırıya kaçtığında olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir.

Olaylara mantıksal bir yaklaşım sergiler, bir olayın tüm detaylarını öğrenmek için çaba sarf eder, bu da üzerinde çalıştığı konularda gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkarmasını sağlar.