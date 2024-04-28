Yiğit Poyraz, Survivor’dan elenme nedenini açıkladı

Survivor 2021’de finale kadar kalmayı başarıp 2. olan Yiğit Poyraz, Survivor All Star 2024'e geçen haftalarda veda ederek beklenenden erken elenmişti.

Yarışmacılar arasında en büyük fan kitlelerinden birine sahip olan Poyraz'ın elenmesi izleyenleri şoke etmişti.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ile sevgili olan Poyraz elenmesinin ardından Türkiye’ye dönerek sevgilisine kavuştu. Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte kameralar karşısına geçen Yiğit Poyraz neden elendiğini açıkladı.

Survivor All Star 2024 ile ilgili, MuhabirOnline'a açıklamalar yapan Yiğit Poyraz “Bu sene beklentilerin altında bir performans sergiledim. Evimi de çok özlemiştim, aynı zamanda Yasmin’i de çok özledim. Aşk biraz ağır bastı" diyerek elenmesindeki en büyük etkenin özlem olduğunu belirtti.

Yasmin Erbil ise sevgilisinin elenmesine şaşırdığını ve finale kadar gitmesini beklediğini söyledi.